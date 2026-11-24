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[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 베이징FC의 닉 몽고베리 감독이 패배를 쉽게 인정하지 않았다.

베이징FC는 24일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 5차전에서 2-3으로 패배했다.

베이징은 승점 확보에 실패했고 9위에 머물면서 16강 진출 마지노선인 8위에 안착하지 못했다.

몽고베리 감독은 경기 후 “훨씬 나은 팀에 패배했다는 느낌은 없다. 시즌 중에 나오지 않았던 실수가 있었다. 후반전은 좋은 모습이었고 우리만의 색깔을 보여준 것 같다. 우리 방식이 아니었다”고 평가했다.

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베이징은 초반 대전의 공세에 맥을 추지 못하면서 연이어 실점을 허용하면서 무너졌다.

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다음 경기 BEI AFC 챔피언스리그 07:15 RAT

이에 대해서는 “2번이 있었는데 최고의 활약을 보여준 선수로부터 나왔다. 나와서는 안 되는 실수였고 이해하기 어려운 부분도 있다. 특히, ACLE 같은 큰 대회에서는 더 그렇다. 왜 그랬는지 이야기를 나눠보겠다”고 설명했다.

베이징은 위기를 맞는 듯했다. 후반 32분 역습 상황에서 무리한 파울로 부바카르 콘테가 레드 카드를 받았다. 하지만, 비디오 판독 결과, 판정은 퇴장이 아닌 경고로 바뀌었다.

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이 상황에서 몽고베리 감독은 격하게 항의하기도 했는데 “퇴장 관련한 장면도 그랬고, 추가 시간이 5분이었다. 비디오 판독, 선수 교체 등으로 흐른 시간이 있었는데 심판의 판정은 존중하지만, 이해하기 어려운 부분이 있었다”며 고개를 저었다.

끝으로 “통계적인 지표는 나쁘지 않았다고 생각한다. 특정 선수를 질책하기보다는 실수를 잘 만회하고 반복하지 않도록 해야 한다”고 말했다.

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사진=한국프로축구연맹