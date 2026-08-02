[GOAL 현장] ‘대전이 어쩌다가 강등권 싸움’ 꼴찌 광주와의 혈전, ‘주민규-마사 선봉’

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 홈 첫 승을 거둘까?

대전하나시티즌은 2일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기를 치른다.

대전은 위기다. 어느덧 11위까지 추락했다. 지난 5월 2일 이후 9경기째 승리를 챙기지 못하는 중이다.

심지어 이번 시즌 안방에서 단 한 번의 승리를 거두지 못했다. 분위기 반전이 절실한 시점이다.

대전이 지난 5월 2일 승리했던 상대가 공교롭게도 광주다. 좋은 기억을 되살려 안방 축포를 터트리겠다는 각오다.

대전은 주민규, 마사, 엄원상, 김봉수, 강윤성, 서진수, 김문환, 조성권, 안톤, 김진야, 이창근이 선발로 나선다.

벤치에서 디오고, 김현욱, 이순민, 박병찬, 정재희, 루빅손, 하창래, 이명재, 김민수가 대기한다.

광주도 급한 건 마찬가지다. 현재 K리그1 꼴찌로 단 1승밖에 적립하지 못했다. 다행인 건 지난 7월 30일 천안시티FC와의 코리아컵 32강전에서 승리를 거두면서 분위기 반전을 위한 발판을 마련했다.

광주는 아이데일, 정지훈, 바 루아, 문민서, 유제호, 주세종, 박원재, 주앙 페드로, 반 흐룬스벤, 권성윤, 김경민이 선발 명단에 이름을 올렸다.

광주의 벤치에서는 프리드욘슨, 하승운, 홍용준, 김우진, 리영직, 장석환, 안영규, 안혁주, 김동화가 출격 명령을 기다린다.

사진=한국프로축구연맹