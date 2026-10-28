[GOAL 현장] ‘대전의 ACLE 무패 마감’ 아쉬워할 틈 없다! 곧바로 전주성 진격, ‘전북과의 혈투 준비’

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌의 시선은 이제 K리그1 혈투로 향한다.

대전하나시티즌은 27일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 비셀 고베와의 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 3차전에서 0-1로 패배했다.

대전은 초반부터 우위를 점했다. 고베를 상대로 주눅 들지 않았고 계속해서 공격 작업을 펼치면서 득점에 주력했다.

문전에서의 침착함이 아쉬웠지만, 측면을 활용해 수비를 흔들었고 과감한 슈팅을 통해 분위기와 주도권을 내주지 않았다.

다음 경기 JEO K리그1 01:00 DAE

대전은 비록 안방에서 패배하면서 아쉬움을 삼켰지만, 힘이 생겼다는 느낌을 확실하게 보여줬다.

대전은 이번 시즌 ACLE 첫 패배를 기록했다. 아쉬워할 틈은 없다. 이제 곧바로 전주성으로 진격해 전북현대와의 혈투를 준비해야 한다.

대전은 오는 31일 전주월드컵경기장에서 전북과 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기를 치른다. 그야말로 혈투다. 2위 싸움의 분수령이 될 경기다.

대전은 다음 시즌도 ACLE 무대 출격을 위해서는 2위까지 확보하겠다는 의지를 불태우고 있다.

전북 역시 우승이 불발된 상황에서 K리그1 2위를 통해 체면치레와 함께 다음 시즌 ACLE 출전권을 확보하겠다는 각오다.

대전은 이번 시즌 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 전북에 덜미를 잡혔고 3월 안방 대결에서도 패배하면서 고개를 숙였다.

하지만, 8월 0-0 무승부 이후 10월 9일 한글날 안방에서 펼쳐진 대결에서 전북을 2-1로 꺾으면서 분위기 반전에 성공했다.

대전은 최근 K리그1 7경기 무패를 질주 중인데 상승 분위기를 등에 업고 전북 사냥까지 성공하면서 2위 싸움에서 우위를 점하겠다는 각오다.

황선홍 감독은 “순위 경쟁이 치열하다. 승리를 위해 모든 걸 다해야 한다. 총력전 말고는 방법이 없다”고 필승을 다짐했다.

대전은 ACLE 무패 마감의 아쉬움을 뒤로 하고 전주성 진격 준비를 마쳤다. 2위 싸움의 분수령이 될 전북과의 혈투에서 총력전을 다짐하고 있다.

사진=한국프로축구연맹