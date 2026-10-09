[GOAL 현장] ‘대전의 2위 싸움도 가능’ 황선홍 감독, “최대한 올라가겠다”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 끝까지 싸우겠다고 다짐했다.

대전하나시티즌은 9일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 31라운드 경기에서 2-1 역전승을 거뒀다.

대전은 6경기 무패를 질주했고, 순위는 5위까지 끌어올렸다. 특히, 15,420명이 입장하면서 이번 시즌 최다 관중을 기록했다.

황선홍 감독은 “전북에 약했던 부분이 있었기에 승리가 필요하다고 강조했다. 어려움이 있었지만, 선수들이 열심히 뛰었다. 팬들에게 보답한 것 같아서 다행이다”고 평가했다.

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이어 “최대한 올라갈 수 있는 곳까지 올라가겠다”며 끝까지 순위 싸움을 하겠다고 다짐했다.

마사는 교체 투입으로 그라운드를 밟았고 동점골을 만들었다. 이후 역전골의 기점이 되면서 엄청난 활약을 선보였다.

황선홍 감독은 “미드필더에서 숫자 싸움을 하려고 했다. 2선 침투를 주문했는데 적절하게 나왔던 것 같다”고 만족감을 드러냈다.

대전은 시즌 초반 기대 이하의 모습을 보여주다가 후반기 반전의 발판을 만들었고 상승 곡선을 그리고 있다.

황선홍 감독은 “감독의 문제였다. 적정선을 잘 가늠해야 하는데 선수들과 서로 덜어내고 내려놨다. 잘 맞춰졌고 승리하면서 분위기가 좋아졌다. 승패 여부에 상관없이 우리가 준비한 부분을 하자고 했는데 긍정적으로 받아들였다”고 설명했다.

사진=한국프로축구연맹