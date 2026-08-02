[GOAL 현장] ‘대전의 안방 첫 승은 언제쯤?’ 황선홍 감독, “계속 꼬이고 있어....오늘은 끊어야”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 안방 무승 고리를 끊겠다고 다짐했다.

대전하나시티즌은 2일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기를 치른다.

대전은 위기다. 어느덧 11위까지 추락했다. 지난 5월 2일 이후 9경기째 승리를 챙기지 못하는 중이다.

대전은 최근 분위기가 좋지 않은 상황에서 팬들과 간담회 시간을 가진 것으로 알려졌다.

황선홍 감독은 “특별한 건 아니었고, 골이 깊어질 수 있어서 대화를 나눴다. 좋은 시간이었다”고 언급했다.

대전은 이번 시즌 안방에서 단 한 번의 승리를 거두지 못했다. 분위기 반전이 절실한 시점이다.

황선홍 감독은 “계속 꼬이고 있다. 오늘은 끊어야 한다. 결과 말고는 의미없다”며 필승을 다짐했다.

광주는 국제축구연맹(FIFA) 연대기여금 규정 위반으로 이적시장 징계를 받은 후 지난 7월 해제되면서 폭풍 영입으로 전력을 강화했다.

황선홍 감독은 “많이 달라졌다. 짜임새가 생겼다 호락호락하지 않을 것 같다. 체력적으로 얼마나 견뎌내느냐가 관건이다”고 경계했다.

그러면서 “90분을 바라봐야 한다. 후반전에 디오고, 루빅손 등 투입할 카드가 있다”며 흐름을 전망했다.

사진=한국프로축구연맹