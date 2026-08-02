[GOAL 현장] ‘대전의 드디어 안방 축포’ 황선홍 감독, “포기하지 않고 끝까지 전진”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 황선홍 감독이 일단 한숨을 돌렸다.

대전하나시티즌은 2일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 치러진 광주FC와의 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

대전은 드디어 이번 시즌 안방에서 첫 승을 거두는 쾌거를 달성했다. 이와 함께 10경기 만에 무승에서 탈출했다.

황선홍 감독은 경기 후 “할 얘기가 있을까. 팬분들께 죄송한 마음이 크다. 책임감을 느끼고 있다. 선수들이 열심히 해줘서 승리할 수 있었지만, 원하는 모습은 아니다”고 말했다.

이어 “좋기보다는 기대감에 미치지 못해 미안한 생각이 많이 들었다”고 덧붙였다.

황선홍 감독의 머릿속에는 어떤 계획이 있을까? “우승을 외쳤지만, 쉽지 않았다. 최소 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 출전권 순위에 도달해야 한다”고 설명했다.

대전은 드디어 이번 시즌 안방에서 첫 승리를 거뒀고 10경기 만에 무승에서 탈출하면서 반등을 위한 발판을 마련했다.

황선홍 감독은 “위축되는 부분이 있어서 걱정이 많았는데 이를 계기로 리그를 잘 운영했으면 좋겠다. 최근이 고개를 갸우뚱할 정도 막혀있는 느낌이었다. 승리가 긍정적으로 작용했으면 좋겠다. 어려움을 극복하는 것이 내 일이다. 포기하지 않고 끝까지 전진할 생각이다”고 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹