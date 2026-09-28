[GOAL 현장] "다른 포지션 배치? 경솔한 판단" '에이스' 이강인에 대한 모레노 감독의 신뢰

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 남미의 강호 우루과이와 상대한다. 이강인은 소속팀에서와 대동소이한 포지션에서 활약할 전망이다.





한국은 28일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 20위 우루과이와 친선경기를 펼친다. 우루과이는 지난 북중미 월드컵에서 조별예선 2무 1패로 충격의 탈락을 경험하며 자존심을 구겼다. 1승 2패로 토너먼트 진출에 실패한 한국과 마찬가지 상황인데, 공교롭게도 현재 팀을 이끄는 디에고 포를란 감독도 임시감독이다. 모레노 감독과 비슷하다.





똑같이 절박한 상황에 놓인 우루과이는 24일 일본과 원정 경기에서 1-3으로 패했다. 포를란 감독으로선 월드컵 실패 후 재건이라는 숙제를 안았지만 시작이 좋지 않았다. 한국과 경기에서 반드시 승리를 따내야 하는 이유다.





모레노 감독도 우루과이의 상황을 인지하고 있었다. 그는 27일 열린 사전 기자회견에서 "우루과이는 강팀인 만큼 에콰도르처럼 거세게 압박해 올 것으로 예상한다. 특히 직전 경기에서 패했기 때문에 이기고자 하는 의지가 강할 것이다. 어려운 경기가 될 것이고, 긍정적인 결과를 얻기 위해 최고의 모습을 보여야 한다"고 말했다.





모레노 감독의 이야기처럼 우리도 6만여 팬들 앞에서 긍정적인 결과를 얻어야 한다. 이는 곧 승리를 의미한다. 월드컵 이후 어둠에 빠진 한국 축구가 에콰도르전을 통해 한줄기 희망의 빛을 봤다. 이제는 좋은 흐름을 이어가 반등해야 한다.





에이스 이강인의 활약이 중요하다. 이날 기자회견에 동석한 이강인은 "태극마크는 그 자체만으로도 동기부여가 된다"라며 각오를 다짐했다. 또 "감독님께서는 첫날부터 선수 한 명 한 명을 열정적으로 지도해 주셨다. 개인적으로는 소통이 수월해 다른 선수보다 더 편하게 느껴지는 것 같다. 감독님께서 언제까지 계실지는 모르겠지만, 최대한 팀과 감독님을 위해 도움이 되고 싶다"라며 힘주어 말했다.





에콰도르전에 컨디션 회복 차원에서 결장한 이강인은 우루과이전 출전이 유력하다. 이강인 활용 방안에 대해 모레노 감독은 "소속팀에서 보이고 있는 최고의 모습을 대표팀에서도 이어가는 것"이라며 "자신이 즐겁게 뛰면서 좋은 활약을 펼치고 있는 포지션과 다른 위치에 배치한다면 그건 경솔한 판단이 될 것"이라고 했다. 최근 소속팀에서도 좋은 활약을 보이고 있는 대표팀 에이스에 대한 신뢰였다.





지난 여름 이강인은 파리 생제르맹을 떠나 아틀레티코 마드리드로 옮겼다. 3년 만에 다시 라리가로 복귀한 이강인은 시즌 초반부터 맹활약하며 팀의 주축으로 거듭나고 있다. 특히 대표팀 소집 직전 열린 레알 마드리드와 지역 더비에서도 좋은 모습을 선보이며 2-1 승리에 일조했다.





관중석에서 에콰도르전을 지켜본 이강인은 모레노호 데뷔전에 대해 "감독님께서 추구하시는 축구가 열한 명이 한 팀이 돼 팀을 위해 뛰는 것이라는 생각이 들었다. 모두가 팀을 위해 열심히 뛰었다. 이제는 감독님께서 지시하시는 사항을 잘 파악해 앞으로 발전하는 모습을 보이는 것이 중요하다"고 전했다. 이어 "저희는 많은 팬들께서 즐겁고 행복하실 수 있게 항상 최선을 다하려고 한다. 앞으로도 많은 관심과 응원을 보내 주셨으면 좋겠다"고 말했다.