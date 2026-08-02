[GOAL 현장] ‘꼴찌 광주의 희망 찬가’ 이정규 감독, “경기 내용 좋아졌어...긍정적인 에너지”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 이정규 감독이 희망 찬가를 불렀다.

광주FC는 2일 오후 7시 30분 대전월드컵경기장에서 대전하나시티즌과 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기를 치른다.

광주는 현재 K리그1 꼴찌로 단 1승밖에 적립하지 못했다. 강등권 탈출을 위해서는 분위기 반전이 필요하다.

이정규 감독은 “심리적으로 쫓기는 부분은 있지만, 잘 풀어가려고 한다. 경기 내용이 좋아졌다. 분위가 좋아진 이유다. 선수들이 더 골을 넣자고 말하고 있다. 긍정적인 에너지가 있다”고 나름 여유를 보였다.

광주가 다행인 건 지난 7월 30일 천안시티FC와의 코리아컵 32강전에서 승리를 거두면서 분위기 반전을 위한 발판을 마련했다.

이정규 감독은 “긍정적인 효과는 있다. 하지만, 리그 승리가 중요하다”며 반드시 반등하겠다고 다짐했다.

그러면서 “대전이 압박을 준비했을 것이다. 개인 능력이 좋다. 한 발 차이에서 갈릴 수 있다. 전반전을 0-0으로 마치면 이후 계획이 있다. 플랜 B, C를 준비했다. 모두 공격적인 부분이다”며 승리 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹