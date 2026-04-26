[GOAL 현장] ‘김승섭 아웃-이승우 선발’ 정정용 감독, “로테이션 타이밍이라고 생각했어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 변화에 대한 배경을 설명했다.

전북현대는 26일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 포항스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 10라운드 경기를 치른다.

전북은 위기다. 최근 3경기에서 승전고를 울리지 못해 고개를 숙이고 있다. 포항을 상대로 분위기 반전이 절실하다.

정정용 감독은 혈전을 앞두고 변화를 줬다. 선발로 기용하던 김승섭, 최우진을 빼고 이승우, 김하준을 투입한 것이다.

이에 대해서는 “김승섭은 로테이션 타이밍이라고 생각했다. 부상은 아니다”며 “최우진은 공격적인 부분은 좋지만, 부족한 부분이 있다. 그동안 많이 뛰기도 했다”고 설명했다.

정정용 감독은 전북 지휘봉을 잡은 이후 본인의 계획대로 흘러가고 있을까?

정정용 감독은 “김천상무 시절도 6개월은 소요된 적도 있다. 하지만, 전북은 당장 보여줘야 하는 부분도 있다. 오늘은 무조건 승리가 중요하다”고 의지를 불태웠다.

그러면서 “선제골 이후 지키지 못하는 부분이 있다. 습관이 되면 안 된다고 강조했다”고 덧붙였다.

사진=한국프로축구연맹