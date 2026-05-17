[GOAL 현장] ‘극적 승리로 휴식기 돌입’ 정정용 감독, “우리가 잘할 수 있는 부분 만들어야”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 휴식기를 통해 담금질에 주력하겠다고 밝혔다.

전북현대는 17일 오후 4시 40분 전주월드컵경기장에서 치러진 김천상무와의 하나은행 K리그1 2026 15라운드 경기에서 1-0으로 승리했다.

이날 전주월드컵경기장은 31,417명이 입장했는데 엄청난 함성을 등에 업고 전북은 짜릿한 승리를 따냈다.

정정용 감독은 경기 후 “팬분들의 응원에 선수들이 끈기를 보여줬다. 감사하다. 선수들이 끝까지 집중력 잃지 않고 최선을 다해줬다. 휴식기를 통해 부족한 부분을 보완해 더 강한 팀을 만들겠다”고 소감을 전했다.

이어 “압박, 타이밍 등 수비는 좋았다. 하지만, 공격 전개에서 새로운 전술을 시도하다 보니 부족함을 느꼈다. 직선적인 축구 등 우리가 잘할 수 있는 부분을 만들어야 한다”고 덧붙였다.

전북은 전력 보강이 필요한 상황이다. 특히, 측면 자원이 부족한데 이승우, 김승섭, 이동준으로 버티는 상황이다. 여름 이적시장을 통해 새로운 선수를 영입할까?

정정용 감독은 “계속 소통하고 있다. 시간적 여유가 있기에 팀의 발전을 위해 심도 있게 이야기 나눠보겠다”고 말했다.

사진=한국프로축구연맹