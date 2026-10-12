[GOAL 현장] '국내 선수 최초 두 시즌 연속 10-10' 울산 이동경 "지난해보다 더 MVP 자신 있다"

[골닷컴, 광화문] 배웅기 기자 = 이동경(29·울산 HD)이 두 시즌 연속 K리그1 최우수선수상(MVP) 수상을 향한 자신감을 드러냈다.

울산은 12일 서울 중구 소재 온센 광화문점에서 특별 팝업 '텐동경이 튀겨주는 10-10(텐텐)동'을 선보였다. 이는 이동경이 국내 선수 최초로 K리그1에서 두 시즌 연속 '10(골)-10(도움)'을 달성한 것을 축하하는 의미로 마련됐고, 사전 예약자 100명을 대상으로 1·2부로 나뉘어 운영됐다.

이날 이동경은 '일일 매니저'로 변신해 조리, 서빙 등을 직접 소화했다. 또한 울산 유니폼을 착용하거나 공식 머천다이즈(MD)를 지참한 팬을 대상으로 각 부 선착순 20명씩 총 40명의 식사비를 직접 결제해 주는 '역조공' 이벤트까지 진행했다.

행사에 앞서 취재진과 마주한 이동경은 "처음 구단의 팝업 제안을 받았을 때는 어이가 없었다"며 웃은 뒤 "굉장히 좋은 행사가 될 것 같다고 생각하면서 준비했다. 아르바이트를 한 번도 해 본 적이 없는데 기록 덕분에 이렇게 새로운 경험을 할 수 있어 더 기쁘다"고 운을 뗐다.

이번 행사에서 이동경은 익숙한 유니폼 대신 앞치마를 둘렀다. 그는 "어색하기는 한데 주변에서 잘 어울린다고 해 주셨다. 집에서도 자주 입어야 할 것 같다"며 미소를 지었다.

다음 경기 ULS K리그1 03:30 BUC

이동경은 지난달 12일 문수축구경기장에서 열린 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 29라운드 홈 경기(2-1 승리)에서 1골 1도움을 올리며 두 시즌 연속 10-10을 달성했다. 국내 선수가 K리그 무대에서 두 시즌 연속 10-10을 기록한 것은 최초다.

나아가 두 시즌 연속 MVP와 득점왕, 도움왕 동시 수상이라는 대업에도 도전한다. 이동경은 "팀이 좋은 흐름을 이어가고 있고, 개인적으로도 좋은 기록을 내고 있기 때문에 지난해보다 더 자신 있다"며 "어릴 적부터 커 왔고, 또 저를 키워 준 팀에서 온전히 기록을 세우고 MVP를 수상할 수 있다면 더더욱 기쁠 것"이라고 말했다.

이어 "(득점왕·도움왕 동시 수상) 욕심은 크게 없다. 야고가 득점 선두(24경기 15골)에 있는데, 득점왕을 할 수 있게끔 제가 도움을 많이 해 동반 수상을 하면 가장 좋지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

10-10을 달성하는 과정에서 특히 감사를 전하고 싶은 이가 있는지 묻자 "열 번째 도움을 득점으로 연결해 준 (정)승현이 형에게 감사하다. 같은 울산 유소년 팀 출신이다 보니 더 뜻깊었던 것 같다"고 답했다.

이동경은 최근 로베르트 모레노 임시 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 대한민국 국가대표팀에 소집돼 활약했다. 그는 "감독님께서 원하시는 축구에 부합할 수 있도록 많은 노력을 했다. 결과는 다소 아쉽지만 아시안컵 성적이 가장 중요한 만큼 그 부분에 신경을 쓰면서 임한 소집 기간이었다"고 돌아봤다.