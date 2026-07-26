[GOAL 현장] ‘광주의 계속되는 꼴찌→승강 플레이오프 위기’ 이정규 감독, “솔직히 생각하지 않는다”

[골닷컴, 광주] 반진혁 기자 = 이정규 감독의 계획에 승강 플레이오프는 없었다.

광주FC는 26일 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 20라운드 경기에서 1-2로 패배했다.

광주는 역전패로 무릎을 꿇으면서 지난 3월 7일 이후 142일째 승전고를 울리지 못했다.

이정규 감독은 경기 후 “팬들께 다른 모습을 보여주고 싶어서 열심히 준비했지만, 아직 경기 운영 등 보완할 점이 많았다. 조금만 더 믿고 기다려주시면 잘 해보겠다”고 평가했다.

광주는 변수에 발목이 잡혔다. 후반 10분 최경록이 제주 김륜성의 공격을 저지하는 상황에서 위협적인 태클을 선보였고 결과는 퇴장이었다.

이에 대해서는 “최경록은 70분 출전을 계획했다. 원하는 장면이 많았다. 퇴장은 아쉽지만, 팀을 위해 최선을 다했다. 감독이 제지했어야 하는 부분이었다고 생각한다”고 격려했다.

광주는 계속해서 꼴찌에 머무르면서 K리그2 팀과의 승강 플레이오프를 생각하지 않을 수 없는 상황까지 이르렀다.

이정규 감독은 “솔직히 생각하지 않고 있다. 경기력이 들쑥날쑥하지만, 원하는 장면이 많이 나오는 중이다. 충분히 반등할 수 있다고 생각한다”고 의지를 불태웠다.

이어 “무더운 날씨로 인해 체력적인 어려움이 있다. 자꾸 핑계로 들릴까 조심스럽지만, 새로운 선수들과 훈련이 3주가 됐다. 점점 좋아지고 있다”며 반등을 약속했다.

사진=한국프로축구연맹