[GOAL 현장] ‘광주가 보약 될까?’ 정정용 감독, “당연한 건 없다. 자칫하면 휩쓸릴 수 있어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 긴장의 끈을 조여 맸다.

전북현대는 5일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 12라운드 경기를 치른다.

전북은 3경기 무승에 빠졌다가 최근 2연승을 기록하면서 다시 분위기를 끌어올릴 수 있는 발판을 마련했다. 광주를 상대로 승리한다면 상황에 따라 선두 FC서울과의 격차를 좁힐 수 있다.

전북은 김태현이 복귀했다. 하지만, 오른쪽 측면에 배치하고 왼쪽은 김하준이 책임진다. 최근 존재감을 과시했던 이상명은 벤치에서 대기한다.

정정용 감독은 “공격적으로 만들 부분이 있어서 기용했다”며 배경을 설명했다.

광주는 최근 7연패와 함께 대량 실점의 늪에 빠졌다. 전북 입장에서는 대승의 기회다.

이에 대해서는 “당연한 건 없다. 자칫하면 휩쓸릴 수 있다. 처음부터 강하게 나가야 한다”며 경계심을 늦추지 않았다.

전북은 윙어 뎁스가 약하다는 평가와 함께 보강이 필요하다는 목소리가 제기되고 있다. 여름 이적시장을 앞두고 어떻게 움직이고 있을까?

정정용 감독은 “노력하고 있지만, 여러 가지 상황을 봐야한다. 꾸준히 소통하고 있다”고 말했다.

사진=한국프로축구연맹