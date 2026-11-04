[GOAL 현장] '관제탑 또 보나?' 2연승&16강 발판 노린다! FC서울, 비엣텔과 홈 경기 주전 출격...문선민 선발

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 16강 진출을 노리는 FC서울이 주전급 선수들을 내세우며 2연승을 노린다.

서울은 4일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 테 콩 비엣텔FC와 챔피언스리그2 E조 4차전 홈 경기를 치른다. 앞선 3경기에서 1승 2패를 거두며 3위를 달리고 있는 서울은 이날 승리를 통해 조 2위까지 가능한 16강 진출의 발판을 마련하겠다는 각오다.

김기동 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 백종범 골키퍼가 골문을 지키고, 김진수, 이상민, 로스, 박수일의 포백, 바베츠와 황도윤 중원 조합을 구성했다. 측면에는 안데르손과 문선민이 나서고, 최전방 투톱은 후이즈와 조영욱이 맡았다. 지난주 비엣텔과의 원정 경기 라인업과 큰 변화는 없다. 야잔이 빠지고 이상민이 들어간 것이 유일한 변화다. 벤치에는 임준섭, 클리말라, 정현우, 최준, 안재민, 천성훈, 이한도, 김민준, 박성훈, 손정범, 윤기욱, 박장한결이 앉는다.

서울이 최하위를 기록하고 있는 비엣텔에 승리를 거두면 승점 6점이 된다. 현재 경기를 펼치고 있는 페르시브 반둥과 멜버른 빅토리의 결과에 따라 조 2위까지 올라갈 수 있다.

다음 경기 FCS AFC컵 05:00 VIE

지난달 28일 열린 비엣텔과 원정 경기에서는 서울이 5-0으로 대승을 거뒀다. 당시 문선민이 선제골을 기록한 뒤 안데르손과 황도윤, 조영욱, 후이즈가 골 폭죽을 터트리며 챔피언스리그2 첫 승을 거둔 바 있다.

김기동 감독은 전날 열린 사전 기자회견에서 "이번 경기는 홈에서 하는 경기다. 스타트를 잘 끊어 홈에서 계속적으로 연승을 가야 16강에 올라갈 수 있는 발판을 마련할 수 있다. 선수들도 인지하고 있기 때문에 홈에서 좋은 경기 승리로 팬들에게 보답할 수 있도록 준비했다"라고 말했다.