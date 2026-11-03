[GOAL 현장] '경인 더비' 승리! 윤정환 감독 "더 높이 올라가겠다...이태희 골키퍼 프리킥 잘 차더라"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 인천유나이티드가 경인더비에서 극적인 승리를 따냈다.

인천은 1일 오후 4시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 34라운드 FC서울과 원정 경기에서 1-0으로 승리했다. 후반 추가시간 막판 제르소가 극적인 결승골을 터트렸고, 승리를 따낸 인천은 4위로 올라섰다.

경기 후 공식 기자회견에 나선 윤정환 감독은 "파이널A 첫 경기 서울전이었다. 이전 3경기에서 모두 져서 잘 준비했다. 만만치 않은 팀이었지만 경기를 잘 풀어냈다. 상대 위험 지역 퀄리티가 좋았지만 전방압박하며 에너지 있는 모습을 보여주고자 했다. 교체자원들도 끝까지 잘해줬다. 마지막에 결승골이 나와 팬들과 기뻐할 수 있어 좋다. 만족하지 않고 앞으로 있을 경기 잘 준비하겠다"라고 말했다.

또 "저희 선수들 최고의 경기력 보여줬다. 점점 자신감 있게 우리가 하려고 하는 플레이 하려고 하는 것 같다. 유지를 잘하면 더 기회가 올 것이다. 경고누적이나 부상을 잘 대처해야 한다. 오늘 경기 기쁨 만끽하고 싶다. 많은 분들이 더비에서 이기길 바랬었는데 오늘 풀어드릴 수 있어 기쁘다. 잘 쉬고 다음 경기 준비하겠다"라고 전했다.

파이널A 첫 경기 승리다. 이번 시즌 목표에 대해선 "갈 때까지 가고 싶다. 어떻게든 위로 가야한다. 이런 기회가 잘 오지 않는다. 분위기 잘 살려 높이 올라가겠다"라고 했다.

경기 전 윤정환 감독은 이태희 선발 출전에 대해 깜짝 카드라고 했다. 이태희는 전반 막판 프리킥 키커로 나서기도 했다. 이에 대해 "태희가 프리킥을 잘 찬다고 얘기 들었고 그런 위치에서 파울 얻기가 쉽지 않을텐데, 전반 막판이어서 그거 차면 전반이 끝날 것 같아 기회를 줬다. 다른 필드 선수들보다 잘 차더라. 오랜만에 경기라 긴장감 있게 한 것 같은데 동헌이와 경쟁하며 잘 하길 바란다"라고 했다.

제르소 교체에 대해선 "우리 윙포워드 선수들을 어느 타이밍에 교체할지 고민했다. 성민이가 워낙 좋아 조금 늦은 감도 있었는데 결과론이긴 하지만 제르소의 결정력이 승리를 이끌었다"라고 말했다.