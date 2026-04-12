[GOAL 현장] ‘강원 최다 공격 포인트 달성’ 김대원, “전성기 시작! 내 기록 경신하지 못하도록”

[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 김대원이 강원FC에서 역사를 달성한 소감을 밝혔다.

강원FC는 12일 오후 2시 대전월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2026 7라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

강원은 2연승과 함께 순위를 4위까지 끌어올리면서 두 마리 토끼를 챙겼다.

김대원은 경기 후 “힘들 거라고 예상했다. 다행히 원정에서 승리할 수 있어서 다행이다. 첫 골도 기록해서 기쁘게 생각한다”고 소감을 전했다.

김대원은 이날 선제 득점을 터트리면서 강원의 승리를 이끌었다. 더불어 53개로 팀 역대 최다 공격 포인트를 기록하는 선수로 등극했다.

김대원은 “대략 몇 개가 남았다는 생각은 있었는데 기록을 달성하는 그날이 오늘인 줄 몰랐다. 팀 역사에 길이 남을 수 있는 건 기쁘게 생각한다. 의식하고 나서지는 않아서 덤덤하다”고 소감을 전했다.

그러면서 “강원 합류 후 전성기가 시작됐다고 생각한다. 최선을 다하다 보니 기록적인 부분이 따라왔다고 생각한다. 언제까지 함께할지 모르겠지만, 유니폼을 입고 있는 모든 경기에서는 좋은 활약을 보여주겠다. 다른 선수가 내 기록을 경신하지 못하도록 최선을 다하겠다”며 팀을 향한 애정을 드러냈다.

김대원의 시즌 첫 골에 정경호 감독도 미소를 지었는데 “너무 기뻤다. 그동안 스트레스를 받았는데 물꼬가 터진 것 같아서 좋다. 축하한다고 말하고 싶다”고 박수를 보내기도 했다.

김대원은 “공격수이기도 하고 팀의 무승 기간이 길었다. 골 취소 등 좋지 않은 기억이 쌓여서 스트레스가 쌓인 것 같다. 운이 따르지 않는 느낌을 받았다. 혈이 뚫린 느낌이라 이번 시즌 좋은 분위기를 이어갈 것 같다”며 안도의 한숨을 내쉬었다.