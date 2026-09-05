[GOAL 현장] ‘강상윤 부상→출전 불발’ 정정용 감독의 한숨, “부탁까지 했는데...”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 강상윤의 부상에 아쉬움을 삼켰따.

전북현대는 5일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 포항스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기를 치른다.

전북은 선두를 추격하는 상황에서 2위 자리까지 내줬다. 반전이 필요하다. 특히, 아직도 월드컵 휴식기 이후 안방 승리를 신고하지 못한 상황이다.

전북의 핵심 선수 강상윤은 지난 1일 아시안게임 대표팀에 합류했고 오는 6일 일본으로 출국할 예정이었다.

전북은 강상윤을 활용할 계획이었는데 아시안게임 대표팀 훈련 과정에서 다치면서 명단에서 빠졌다. 허벅지 근육 부상과 염증이 생긴 것으로 알려졌다.

전북은 강상윤이 현재 체력 부담이 있는 상황이기에 고강도 훈련을 한다면 탈이 날 수 있다고 생각해 아시안게임 대표팀에 부탁까지 한 것으로 알려졌다.

정정용 감독은 “부탁까지 했는데 아쉽게 됐다. 계획대로 내일 팀과 함께 일본으로 출국할 예정이다”고 언급했다.

이어 “김진규는 인천유나이티드와의 경기에서 장딴지 근육을 다쳤다”며 추가 부상 소식을 전했다.

끝으로 “패배하는 경기를 보면 무작정 덤볐던 경향이 있다. 조심해야 할 부분이다”며 승부처를 예상했다.

사진=한국프로축구연맹