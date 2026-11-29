공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

[골닷컴, 인천] 김형중 기자 = "윤정환 감독님과 함께 오른 게 너무 영광스럽다"

강원FC 사령탑 정경호 감독이 2026시즌 감독상 후보에 오른 것에 대해 영광스럽다고 밝혔다. 또 윤정환 감독과 인연을 강조하며 큰 의미가 있다고 전했다.

강원은 29일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 하나은행 K리그1 2026 37라운드 인천유나이티드와 원정 경기를 펼친다. 이날 오후 2시에 열린 경기에서 전북현대가 울산 HD를 꺾으며 4위에 올랐다. 때문에 양 팀의 순위가 한 계단씩 밀렸다. 현재 승점 51점으로 6위에 올라있는 강원은 승점 52점 4위 인천에 승리하면 순위를 끌어올릴 수 있다. 인천 입장에서도 아시아 무대에 도전하기 위해선 이날 승리가 절실하다.

강원 정경호 감독과 인천 윤정환 감독은 모두 올 시즌 감독상 후보에 이름을 올렸다. 특히 정경호 감독은 2025시즌 감독 생활 시작 후 처음으로 감독상 후보에 올랐다. 올 시즌 리그 우승을 차지한 FC서울의 김기동 감독의 수상이 유력하지만 정경호 감독은 후보에 오른 것만 해도 영광이라고 전했다.

광고 광고

경기 전 취재진과 만난 그는 "상을 받든 못 받든 후보에 올랐다는 것은 감독으로서 인정받는 거다. 제가 그래도 코치 생활 오래 하고 그러면서 좀 힘든 시기도 있었지만 그런 시행착오를 겪으면서 감독으로서 지금 잘 하고 있고 그래도 성장하며 인정받고 있다는 생각이 든다. 안주하지 말고 더 열심히 노력하고 연구해서 좋은 지도자가 돼야겠다는 동기부여가 된다"라며 소감을 전했다.

관련 주제

윤정환 감독과 동시에 이름을 올린 것에 대해서도 의미를 부여했다. 정경호 감독은 "2023시즌에 힘들 때 윤정환 감독님하고 강원에 와서 강등을 막았고 2024시즌 또 같이 동화 같은 준우승을 함께 쓰면서, 윤 감독님한테 많이 배우고 또 함께했던 시간들이 좋은 시간들이었다. 그런 윤 감독님과 같이 이렇게 후보에 오른 것의 의미가 굉장히 크다"라고 설명했다.

이어 "윤 감독님과 함께 만든 그런 동화 같은 일이 앞으로 지도자 하면서 또 일어날까 뭐 이런 생각들을 좀 하는데, 윤 감독님이 감독으로서 잘 이끌어주신 덕분이다. 또 제가 성장을 해서 이렇게 같이 윤 감독님하고 같이 올라갔다는 사실에 기분이 좋다"라고 말했다.

광고

한편, 강원은 이날 경기 결과에 따라 올 시즌 성적이 큰 폭으로 좌우된다. 만약 승리한다면 4위에 오르고, 최종 라운드 결과에 따라 3위까지 노려볼 수 있다. 반면, 이날 패하게 된다면 아시아 무대 도전 가능성이 희박해진다.