[GOAL 현장] 화성, 용인과 득점 없이 무승부…용인 '창단 첫 승'은 다음 기회로

[골닷컴, 화성] 배웅기 기자 = 화창한 일요일 오후, 웃은 팀은 아무도 없었다.

화성FC는 22일 오후 2시 화성종합경기타운에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 4라운드 홈 경기에서 0-0으로 비겼다.

차두리 화성 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김승건이 골문을 지켰고, 박준서-보이노비치-함선우-정용희가 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 김대환-데메트리우스-이종성-전성진이 자리했고, 최전방에 플라나-페트로프가 포진했다.

이에 맞서는 최윤겸 용인 감독은 4-1-4-1 포메이션으로 응수했다. 황성민이 최후방을 사수했고, 김현준-임채민-곽윤호-차승현이 수비라인을 구성했다. 중원에 신진호가 자리했고, 2선의 김민우-이규동-김한서-이승준이 최전방의 유동규를 받쳤다.

전반 6분 화성이 첫 슈팅을 기록했다. 박스 밖에서 볼을 잡은 김대환이 오른발 중거리 슛을 시도해 봤으나 정확히 임팩트가 되지 않으며 황성민의 품에 안겼다. 용인은 전반 21분 유려한 연계에 이은 김민우의 박스 안 컷백으로 위협적인 기회를 만들어 냈으나 김대환의 발빠른 수비에 막혔다. 전반 26분 페트로프의 박스 외곽 오른발 중거리 슛은 골문 위로 높이 떴다.

양 팀은 역습을 거듭하며 상대 골문 가까이 접근했지만 전반 내내 이렇다 할 장면을 연출하지 못했다. 후반 초반 어수선한 틈을 타 용인이 화성의 허를 찔렀다. 후반 1분 차승현의 전진에 이은 박스 안 유동규의 연계가 쇄도하는 이승준에게 향했고, 이승준의 문전 오른발 슛이 골문 위로 뜨며 탄식을 자아냈다.

화성이 결정적인 기회를 맞았다. 후반 11분 보이노비치의 기습적인 로빙 패스를 박스 안에 위치한 플라나가 헤더로 떨어뜨려 줬으나 페트로프의 오른발 슛이 골문 위로 벗어났다. 후반 12분 양 팀이 나란히 교체 카드를 활용했다. 용인은 후반 12분 유동규와 이승준 대신 석현준과 가브리엘, 화성은 후반 18분 데메트리우스와 페트로프 대신 박재성과 김병오를 투입하며 공격에 힘을 실었다.

후반 27분 박스 안 혼전 상황에서 정용희의 기습적인 오른발 슛은 황성민의 선방에 막혔다. 용인은 후반 37분 신진호와 김현준 대신 김종석과 이진섭, 화성은 후반 39분 플라나와 정용희 대신 임병훈과 조동재를 투입했다. 후반 39분 김한서의 패스에 이은 석현준의 박스 안 턴 동작 이후 오른발 슛은 김승건이 막아냈다.

이후 양 팀은 선제골을 위해 공격에 열을 올렸으나 끝내 결실을 맺지 못했고, 그대로 주심의 종료 휘슬이 울리며 경기는 0-0 무승부로 막을 내렸다.