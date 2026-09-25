[GOAL 현장] 포백에서도 '김민재 파트너' 낙점 이한범 "우리가 볼 소유하는 장면 많아 재밌게 축구했다"

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = 로베르트 모레노 감독의 대한민국 대표팀이 포백을 기본 포메이션으로 사용했고 이한범은 김민재와 함께 수비를 이끌며 무실점 경기를 펼쳤다.





한국은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 친선경기에서 3-0으로 승리했다. 전반전은 다소 답답한 경기를 이어갔지만 후반전 오현규, 손흥민, 이동경의 연속골이 폭발하며 세 골 차 대승을 거뒀다.





모레노 감독은 부임 후 첫 기자회견에서 4-4-2 포메이션을 쓰겠다고 천명했다. 지난 월드컵에서 스리백을 사용한 대표팀으로선 전체 전술 구조가 바뀌는 것이었다. 수비도 센터백 3명에서 2명으로 줄어들며 누가 김민재의 파트너가 될지 관심이 컸다.





에콰도르전에서 해답이 나왔다. 지난 여름 미트윌란에서 클럽 브뤼헤로 둥지를 옮긴 이한범이 센터백 중 한 명으로 선발 출전해 김민재와 호흡을 맞췄다. 22일 인터뷰에서 "소속팀에서도 포백을 써서 큰 문제는 없다"라고 한 이한범은 실제로도 안정적인 모습을 선보였다. 김민재와 원활한 소통으로 확실한 역할 분담을 했고, 측면이 허물어졌을 때는 커버 플레이 나서며 수비의 한 축을 든든하게 담당했다. 오른쪽 풀백 설영우가 높은 위치까지 올라가면 스리백으로 순간적으로 변형해 상대 역습을 대비했다.





경기 후 만난 이한범은 이전과 어떤 점이 달라졌냐는 질문에 "비교를 하자면 스리백 만드는 건 아직 비슷한 것 같고 조금 더 중앙 수비들한테 앞으로 전진하면서 자신 있게 해도 된다고 해서 좋았다"라고 답했다.





소속팀을 옮기면서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그라는 큰 무대도 밟았다. 이런 경험을 바탕으로 빅리그에서 뛰는 에콰도르 선수들과 경합에서 자신있게 대응했다. 이한범은 "월드컵이라는 무대를 경험하면서 더 큰 팀으로 이제 옮길 수 있었고, 챔피언스리그도 경험해봤다. 덴마크보다 더 큰 리그에 가서 하다 보니까, 대표팀에서도 자신감이 더 생기고 민재 형과도 얘기 많이 하면서 했다"라고 말했다.





전반 추가시간에는 경고를 받았다. 한국이 프리킥을 얻었을 때 빠르게 처리하려던 제스처를 취하자 닐손 앙굴로가 막아섰다. 두 선수는 어깨끼리 부딪히며 신경전을 펼쳤고 앙굴로가 이한범을 먼저 가격했고 이한범도 앙굴로를 친다는 게 얼굴 쪽으로 향했다. 주심은 곧바로 이한범을 향해 옐로카드를 꺼내들었다.





이에 대해 "경기에서 일어날 수 있는 상황이긴 한데 제가 너무 그때 조금 흥분했던 것 같다. 이미 일어난 일이기 때문에 다음부터는 다시 안 일어나도록 하겠다"라고 했다. 김민재는 이 상황을 두고 "우리 선수들은 너무 착하다. 어떻게 보면 오히려 (기세에서 뒤지지 않기 위해선) 잘한 거 같기도 하다"라고 말했다. 이한범은 "어떻게 보면 잘한 거이기도 한데, 대회였으면 위험한 상황이 나왔을 수도 있으니까 그런 부분이 제가 부족했던 것 같다"라며 반성했다.





오랜만에 클린시트 경기가 나온 대표팀이다. 오랜 숙원인 아시안컵 우승을 위해선 단단한 수비가 기본이 되어야 한다. 김민재 파트너로 어느 정도 자리를 잡았다는 평가에 대해 "아시안컵까지 남은 경기를 잘 해야 한다"라며 말을 아꼈다. 이어 "오늘은 재밌게 축구를 했다. 우리가 볼을 소유하는 장면도 많아 재밌게 했다"라고 덧붙였다.