[골닷컴, 아산] 배웅기 기자 = 찬 바람이 분 일요일 오후, 웃은 팀은 아무도 없었다.

충남아산FC는 29일 오후 2시 이순신종합운동장에서 열린 부산아이파크와 하나은행 K리그2 2026 34라운드 맞대결에서 득점 없이 비겼다.

이로써 충남아산은 올 시즌을 7위(32경기 11승 12무 9패·승점 45)로 마무리했고, 같은 시간 화성FC가 김포FC에 승리하면서 6위(14승 8무 10패·승점 50)로 내려앉은 부산은 준플레이오프(PO)에서 3위 서울 이랜드 FC(18승 7무 7패·승점 61)를 만나게 됐다.

최성환 충남아산 감독 대행은 3-4-3 포메이션을 꺼내 들었다. 신송훈이 골문을 지켰고, 이호인-김혜성-변준영이 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 김주성-김영남-손준호-신일연이 위치했고, 최전방에 데니손-은고이-한교원이 포진했다.

조성환 부산 감독은 동일한 3-4-3 포메이션으로 응수했다. 구상민이 골키퍼 장갑을 착용했고, 김희승-장호익-권준성이 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 조동재-사비에르-김민혁-김동욱이 자리했고, 최전방의 손휘-김찬-백가온이 충남아산 골문을 정조준했다.

포문을 연 팀은 충남아산이었다. 전반 7분 한교원의 박스 외곽 오른발 슈팅 이후 문전에서 혼전 상황이 벌어졌고, 어수선한 틈을 타 볼을 잡은 은고이가 지체 없는 오른발 슈팅으로 연결했지만 골문 왼쪽으로 벗어났다. 전반 10분 김영남이 먼 거리에서 시도한 오른발 중거리 슈팅은 구상민이 손끝으로 쳐냈다.

충남아산이 주도권을 쥐고 부산을 몰아붙였다. 전반 19분 데니손의 박스 안 오른발 슈팅은 김찬이 몸을 던져 막아냈다. 부산은 전반 28분이 돼서야 첫 슈팅을 기록했다. 김찬이 코너킥 이후 혼전 상황에서 왼발 하프 발리 슈팅을 시도해 봤지만 힘이 실리지 않았다.

양 팀이 결정적인 슈팅을 한 차례씩 주고받았다. 전반 30분 재빠른 침투로 일대일 상황을 연출한 손휘의 문전 왼발 슈팅은 신송훈이 막아냈다. 전반 44분에는 김혜성이 걷어낸 볼이 부산 수비진의 실책으로 은고이에게 흘렀지만, 은고이의 박스 안 오른발 슈팅이 오른쪽 골포스트에 맞고 튕겨 나왔다.

후반 들어서도 양 팀은 치열한 공방전을 펼쳤다. 후반 10분 데니손과 손준호의 박스 안 연이은 슈팅은 모두 구상민이 막아냈다. 부산은 후반 17분 김찬과 김민혁을 불러들이고 김진혁과 손준석을, 충남아산은 후반 21분 신일연과 변준영을 불러들이고 박주영과 박종민을 투입했다.

부산이 공격의 고삐를 당기기 시작했다. 후반 24분 김동욱이 직접 볼을 몰고 전진한 뒤 박스 안에서 시도한 왼발 슈팅은 신송훈의 선방에 막혔다. 이후에도 조동재, 가브리엘 등이 위협적인 슈팅으로 득점을 노려 봤지만 한 끗이 모자랐다. 결국 양 팀 모두 득점을 만들어 내는 데 실패하면서 승점 1씩을 나눠 갖게 됐다.