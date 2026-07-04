[GOAL 현장] 전북 휴식기 뭐했나? 우왕좌왕→안방에서 완패, ‘흔들린 뒷문...조위제+송범근 합류 절실’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대가 휴식기 효과를 전혀 보지 못했다.

전북현대는 4일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 강원FC와의 하나은행 K리그1 2026 16라운드 경기에서 1-2로 패배했다.

전북은 승리 시 2위 울산HD를 누르고 선두 FC서울과 격차를 좁힐 수 있었지만, 기회를 살리지 못했다.

전북은 2위 울산을 제치고 선두 FC서울과 격차를 좁힐 기회를 잡았지만, 활용하지 못했다.

전북은 전력 누수가 있었다. 월드컵을 소화한 김진규, 조위제, 송범근, 강상윤이 빠진 것이다. 체력 안배를 위해 휴식을 부여했다.

전북은 핵심 전력이 빠졌지만, 핑계가 되지 않았다. 2주라는 충분한 휴식을 부여했고 월드컵 4인방이 없이 휴식기 담금질에 집중했기 때문이다.

하지만, 휴식기 담금질 효과는 전혀 없었다. 전북은 안방에서 우왕좌왕 헤매는 모습이 역력했다. 호흡도 맞지 않았다. 약속된 플레이가 없다고 할 정도로 체계적이지 못했다.

반면, 강원은 전방부터 강한 압박을 선보이고 짜임새를 갖춘 장면을 만들어내면서 전북을 상대로 우위를 점했다.

특히, 전북은 뒷문이 약했다. 조위제가 빠진 자리를 박지수가 채웠지만, 부상으로 빠진 시간이 길어 실점 감각 부족이었을까? 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.

박지수는 지난 3월 부천FC1995와의 개막전 때 실수를 만회할 기회였지만, 고개를 숙이게 됐다.

전북은 골문도 아쉬움을 남겼다. 송범근의 자리를 이주현이 대신했다. 이번 시즌 첫 출전이었다.

하지만, 안정감에서 차이가 났다. 강원의 슈팅을 잡지 못하고 빈번히 쳐내는 등 불안한 모습을 보였다. 이승우의 추격골을 만들기는 했지만, 2실점을 극복하지 못하면서 이번 시즌 첫 경기에서 아쉬움을 삼키게 됐다.

모든 팀이 그렇겠지만, 전북에 월드컵 휴식기는 중요했다. 정정용 감독의 첫 시즌 전반기를 돌아보고 강화와 보완에 결정적인 역할을 할 황금 같은 시간이었다.

무엇보다 오는 9월 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)를 앞두고 철저하게 활용이 필요했던 시기였다.

전북은 기회를 날렸다. 휴식기 이후 첫 경기에서 너무나 무기력하게 뚜렷한 색채 없이 안방에서 무너졌다.

사진=한국프로축구연맹