[GOAL 현장] 전북이 K리그 잔혹사 끊어낼까? 고베 원정만 오면 약했다! “자존심 걸린 대결”

[골닷컴, 고베(일본)] 반진혁 기자 = 전북현대가 원정 잔혹사를 끊어낼까?

전북현대는 14일 오후 7시 일본 고베에 위치한 고베 미사키 파크 스타디움에서 비셀 고베와 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 2차전을 치른다.

전북은 1차전에서 가시와 레이솔을 상대로 2-1 승리를 거두면서 2연승을 노린다.

전북은 또 하나의 기록에 주목한다. K리그 고베 원정 잔혹사다. 최근 약한 모습을 보인 것이다.

다음 경기 KOB AFC 챔피언스리그 06:00 JEO

바로 최근에도 무승 기록은 이어졌다. 2025-26시즌 리그 페이즈에서 울산HD와 FC서울이 고베 원정에서 각각 0-1, 0-2 패배로 무릎을 꿇었다.

이후 서울은 이를 갈았지만, 16강 2차전 고베 원정에서도 1-2로 패배하면서 아쉬움을 삼켰다.

광주FC도 잔혹사의 희생양이었다. 2024-25시즌 16강 1차전 고베 원정에서 0-2로 패배한 기억이 있다.

전북은 일본 땅에서 고베를 꺾은 기억이 있다. 지난 2022시즌 ACL 8강전에서 3-1 승리를 거뒀다. 하지만, 당시 코로나 이슈로 인해 사이타마 스타디움 2002에서 경기를 치렀다.

전북과 고베의 경기는 직전 시즌 우승 팀의 맞대결이기에 큰 관심이 쏠리고 있다. 한일 챔피언 대진이 완성된 것이다.

전북은 지난 시즌 K리그1 우승 자격으로 ACLE에 참가했고, 비셀 고베는 추춘제 전환 직전 이벤트성으로 치른 J리그1 백년 구상 리그 1위로 출전권을 얻었다.

정정용 감독은 필승을 다짐했는데 “자존심이 걸린 대결이 될 수도 있다. 1차전에 이어 첫 원정 경기에서도 승점을 쌓는 것이 목표다. 그렇게 되면 앞으로의 운영이 원활할 것 같다”고 의지를 불태웠다.

김영빈은 “K리그를 대표해서 좋은 경기를 펼치고 싶다. 준비는 잘했다. 기대가 된다”며 고베 원정에서 축포를 터트리겠다고 다짐했다.

전북은 들쑥날쑥한 경기력과 결과로 현재 K리그1 5위에 머물고 있다. 순위 싸움이 한창인 상황에서 다가오는 주말 일정을 치러야 한다.

그럼에도 ACLE 일정이 초반이기에 승기를 잡아야 한다며 총력전을 예고했다.

정정용 감독은 “원정에 동행한 선수 모두가 총력전을 위해 왔다”며 반드시 승리하겠다고 의지를 불테웠다.

전북이 K리그 고베 원정 잔혹사를 끊어내면서 ACLE 2연승이라는 성과를 얻을 수 있을까?

사진=한국프로축구연맹