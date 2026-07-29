[GOAL 현장] 울산 HD, ‘김재철 결승골’ 울산시민에 0-1 충격 패... 코리아컵 탈락

[골닷컴, 울산종합] 이현민 기자 = 울산 HD(K리그1)가 울산시민축구단(K3리그)과 역사상 첫 울산 연고 더비에서 충격 패배를 당했다.

울산 HD는 29일 오후 7시 울산종합운동장에서 열린 울산시민축구단과 2026-27 하나은행 코리아컵 3라운드에서 김재철에게 결승골을 허용해 0-1로 지며 4라운드(16강) 진출에 실패했다.

반면, 울산시민은 2라운드에서 서울 이랜드(K리그2), 3라운드에서 울산 HD까지 격파하며 자이언트 킬러의 면모를 과시했다.

윤원일 감독이 이끈 홈팀 울산시민은 5-4-1을 가동했다. 김재철이 원톱, 이기준-윤대원-강민재-이한새가 미드필더로 나섰다. 김기영-김민기-박동혁-김재현-신성학이 포백을 형성했고, 이선일이 골문을 지켰다.

김현석 감독이 지휘한 원정팀 울산 HD는 4-1-4-1로 맞섰다. 말컹이 최전방에 배치됐고, 강상우-이민혁-이희균-벤지가 2선에서 지원 사격했다. 박우진이 수비형 미드필더를 맡았고, 심상민-이재익-트로야크-윤종규가 수비로 출전했다. 황병근이 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반 초반부터 울산 HD가 말컹의 힘과 높이를 활용해 주도하는 모양새였지만, 결정적인 슈팅이 나오지 않았다. 전반 16분 윤종규가 상대 페널티박스 안에서 접고 때린 왼발 슈팅이 떴다.

울산시민의 깜짝 선제골을 나왔다. 전반 17분 울산 진영에서 패스 미스가 나왔고, 동료에게 볼을 건네받은 김재철이 울산 HD 페널티박스 안에서 터치 후 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

일격을 당한 울산 HD가 반격했다. 전반 21분 윤종규가 왼발 크로스를 올렸고, 말컹이 문전에서 헤더를 시도했다. 흐른 볼을 이희균이 슈팅했으나 코너킥이 선언됐다.

울산시민이 저력을 발휘했다. 전반 25분 이기준이 전방으로 패스를 시도했고, 김재철이 침투하며 울산 황병근 골키퍼가 나온 걸 보고 찬 로빙슛이 골대를 강타했다.

재정비한 울산 HD가 다시 고삐를 당겼다. 전반 35분 말컹이 측면에서 넘어온 크로스를 가슴 트래핑 후 오버헤드킥으로 연결했지만, 높게 솟구쳤다. 38분 윤종규의 크로스를 말컹이 수비수 견제를 뿌리치고 오른발 문전 슈팅했으나 울산시민 이선일 골키퍼에게 막혔다. 40분 상대 문전에서 말컹이 패스를 받은 윤종규의 슈팅이 골문을 벗어났다. 추가시간 골대 정면에서 이민혁의 슈팅은 약했다. 울산시민이 울산 HD에 앞선 채 전반을 마쳤다.

후반 시작과 동시에 울산 HD는 벤지 대신 페드링요를 투입했다. 울산 HD가 주도했다. 후반 6분 페드링요 크로스에 이은 말컹의 문전 헤더가 빗맞았다.

울산시민도 물러서지 않았다. 후반 7분 이선일 골키퍼가 전방으로 골킥을 전개했다. 선제골 주역인 김재철이 울산 페널티박스 안 골라인을 깊게 파고들어 찬 슈팅이 황병근에게 차단됐다.

울산 HD가 동점골을 노렸다. 후반 12분 강상우의 대각 슈팅이 골대를 벗어났다. 15분 강상우를 빼고 정재상으로 높이를 강화했다.

울산시민도 후반 15분 이한새가 벤치로 물러나고 이준영을 투입해 변화를 줬다.

울산 HD가 계속 두드렸다. 후반 17분 페드링요 크로스에 이은 말컹의 헤더가 높게 떴다.

울산시민은 후반 18분 김재철이 빠지고 김용민이 들어왔다.

울산 HD가 계속 몰아쳤으나 파이널서드 지역에서 실마리를 찾지 못했다. 오히려 울산시민의 간헐적 역습이 위협적이었다. 후반 33분 울산시민은 김동윤, 김태환, 박상현 카드를 꺼냈다.

울산 HD가 기회를 잡았다. 후반 34분 상대 문전에서 말컹의 헤더를 트로야크가 발리슛으로 연결했으나 골대를 한참 벗어났다. 35분 백인우와 서명관을 교체로 넣었다.

경기 막판 울산 HD는 트로야크를 최전방으로 올려 정재상과 투톱을 이루며 총 공세를 펼쳤다. 추가시간 7분 동안 맹공을 퍼부었다. 그러나 울산시민이 놀라운 투혼을 발휘하며 울산 연고 더비를 승리로 장식했다.