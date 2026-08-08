[GOAL 현장] 울산, 포항 5연패 내몰았다... ‘서명관·야고 연속골’로 2-0 승... 3연승 질주

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 울산 HD가 포항 스틸러스 원정에서 승리를 챙겼다.

울산은 8일 오후 8시 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2026 22라운드서 서명관과 야고의 연속골에 힘입어 포항에 2-0 승리를 거뒀다.

이로써 3연승을 질주한 울산은 승점 37점으로 2위를 사수했다. 반면, 포항(승점28, 8위)은 5연패 늪에 빠졌다.

홈팀 포항은 3-4-3을 가동했다. 원기종-트란지스카-황서웅이 최전방에 배치됐고, 완델손-김동진-김승호-강민준에 미드필더로 나섰다. 김호진-박찬용-진시우가 수비를 형성했고, 홍성민이 골키퍼 장갑을 꼈다.

원정팀 울산 역시 3-4-3으로 맞섰다. 에릭-이동경-이진현이 공격을 맡았고, 조현택-토마스-보야니치-장시영이 뒤에서 지원 사격했다. 김영권-정승현-서명관이 스리백을 구축했고, 조현우가 골문을 지켰다.

전반 초반부터 양 팀은 치열한 주도권 다툼을 벌였다. 울산이 먼저 기회를 만들었다. 전반 6분 김영권이 전방으로 패스를 넣었고, 토마스가 상대 페널티박스 침투 후 올린 크로스가 동료에게 닿지 않았다. 이어진 공격 상황에서 이진현이 측면에서 왼발로 감아 올린 볼을 포항 골키퍼 홍성민이 펀칭 후 재차 잡았다.

포항도 물러서지 않았다. 전반 12분 김승호 왼발 크로스에 이은 원기종의 문전 헤더가 빗맞았다.

이후 울산이 볼 점유율을 높여가며 경기를 주도했지만, 결정적인 기회를 만들지 못했다.

포항은 수비에 치중하면서 간헐적 역습으로 활로를 모색했으나 여의치 않았다. 전반 28분 트란지스카가 아크에서 날린 오른발 슈팅이 수비 블록에 걸렸다. 33분 수비수 김호진이 공격에 가담해 울산 박스 안에서 때린 왼발 슈팅이 골대를 벗어났다.

울산이 모처럼 기회를 잡았다. 전반 36분 조현택이 측면에서 크로스를 올렸고, 이동경이 페널티박스 안에서 힐킥으로 수비수를 순식간에 따돌리고 돌아서서 왼발 슈팅한 볼이 골키퍼 홍성민에게 막혔다. 39분 조현택의 패스를 받은 이동경이 빠르게 역습을 전개, 포항 박스 안에서 찬 왼발 슈팅이 홍성민 손끝에 걸렸다.

더 이상 기회는 없었고, 양 팀은 득점 없이 전반을 마감했다.

후반 들어 포항이 크로스 공격을 통해 울산을 몰아쳤다. 후반 5분 크로스를 받은 황서웅이 울산 페널티박스 안에서 오른발로 떨궈준 볼을 원기종이 문전 오른발 논스톱 한 볼이 골대를 강타했다. 7분 트란지스카의 오른발 대각 슈팅이 골대를 벗어났다.

울산은 후반 8분 야고와 이규성을 투입하면서 이진현과 보야니치를 뺐다. 9분 울산이 곧바로 기회를 잡았다. 장시영의 패스를 받은 이동경이 포항 페널티박스 안에서 한 번 접고 왼발로 슈팅했으나 빗맞았다. 17분 심상민과 강상우를 교체로 넣었다. 에릭과 장시영이 벤치로 물러났다. 포항도 황서웅 대신 기성용을 투입해 변화를 줬다.

후반 20분 팽팽한 0의 균형이 울산에 의해 깨졌다. 이동경이 측면에서 왼발 프리킥을 올렸고, 서명관이 문전 헤더로 득점에 성공했다.

울산이 후반 23분 추가골을 뽑아냈다. 하프라인에서 볼을 잡은 이규성이 패스했고, 야고가 포항 아크에서 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

연거푸 실점한 포항은 후반 25분 조상혁과 김광원 카드로 승부수를 던졌다. 트란지스카와 김호진에게 휴식을 줬다.

울산은 후반 27분 정승현을 빼고 이재익으로 수비에 변화를 줬다.

포항이 라인을 올리자 울산에 기회가 왔다. 후반 37분 이동경의 크로스가 굴절됐고, 상대 문전에서 흐른 볼을 야고가 오른발 슈팅했으나 홍성민에게 막혔다.

포항은 후반 38분 어정원과 이창우로 변화를 줬다. 39분 완델손의 대각 슈팅이 벗어났다. 남은 시간 울산이 안정적인 수비를 구축하며 무실점 승리를 했다.