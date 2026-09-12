[GOAL 현장] 울산 이동경, K리그 새 역사 썼다…국내 선수 최초 '두 시즌 연속 10-10 클럽' 가입

[골닷컴, 울산] 배웅기 기자 = 이동경(28·울산 HD)이 K리그 역사에 한 획을 그었다.

울산은 12일 오후 4시 30분 문수축구경기장에서 열린 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 29라운드 홈 경기에서 정승현과 이동경의 연속골을 앞세워 2-0으로 앞서고 있다. 현재 후반 25분.

이날 이동경은 1골 1도움을 폭발하며 국내 선수 최초로 두 시즌 연속 '10(골)-10(도움)' 클럽에 가입했다. 이동경은 후반 8분 날카로운 왼발 프리킥으로 정승현의 선제골을 도운 데 이어 후반 11분 호쾌한 왼발 중거리 슈팅으로 골망을 흔들며 경기장을 축제 분위기로 만들었다.

전인미답(前人未踏)의 기록이다. 울산 유소년 시스템이 배출한 '걸작' 이동경은 지난 시즌 36경기에 나서 13골 12도움을 올리며 프로 입성 후 처음 10-10 클럽에 가입했고, K리그1 최우수선수상(MVP)을 수상한 바 있다. 국내 선수가 두 시즌 연속 10-10 클럽에 가입한 것은 전례 없는 역사다.

두 시즌 연속 MVP는 물론, 득점왕과 도움왕 공동 수상이라는 대업에도 도전한다. 이동경은 현재 28경기 10골 10도움으로 K리그1 도움 1위와 공격 포인트 1위에 이름을 올리고 있다. 득점 순위에서도 울산 동료이자 '환상의 파트너' 야고(13골)에 불과 3골 뒤져 있다. 지금의 경기력을 유지한다면 올 시즌 3관왕 역시 꿈이 아니다.