[GOAL 현장] 야고 선제골→'돌아온 영웅' 말컹 환상 극장골! 울산, 적지서 인천 2-1 제압…2위 도약

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 울산 HD가 '돌아온 영웅' 말컹의 활약에 힘입어 적지에서 활짝 웃었다.

울산은 11일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 7라운드 원정 경기에서 야고와 말컹의 연속골을 앞세워 2-1로 승리하며 2위(6경기 4승 1무 1패·승점 13)로 도약했다.

윤정환 인천 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 김동헌이 골문을 지켰고, 이주용-후안 이비자-박경섭-김명순이 수비라인을 구성했다. 미드필드진에 오후성-서재민-이명주-이동률이 자리했고, 최전방에 박승호-무고사가 포진했다.

이에 맞서는 김현석 울산 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 응수했다. 조현우가 골키퍼 장갑을 착용했고, 조현택-이재익-정승현-최석현이 수비진을 이뤘다. 중원에 이규성-보야니치가 위치했고, 2선의 이희균-이동경-이진현이 최전방의 야고를 받쳤다.

전반 초반 양 팀이 팽팽한 탐색전을 벌인 가운데 울산이 포문을 열었다. 전반 23분 인천의 빌드업 과정에서 김동헌의 볼 터치가 튀었고, 이 틈을 놓치지 않은 이동경이 강하게 압박해 볼을 빼앗은 뒤 문전의 야고에게 내줬다. 이후 야고가 빈 골문으로 침착히 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다.

울산에 다시 한번 결정적인 기회가 찾아왔다. 전반 34분 문전에 위치한 야고의 왼발 슛이 인천 수비수에게 굴절됐고, 세컨드 볼을 왼발 발리슛으로 연결했지만 김동헌의 선방에 막혔다. 직후 인천은 오후성과 박승호 대신 페리어와 이청용을 투입하며 이른 변화를 꾀했다.

인천은 전반 추가시간 이주용이 아크 오른쪽에서 시도한 왼발 프리킥이 크로스바를 강타하며 탄식을 자아냈다. 울산은 후반에 앞서 이희균을 불러들이고 벤지를 투입했다. 후반 4분 오른쪽 측면을 파고든 벤지의 환상적인 드리블에 이은 박스 안 오른발 슛은 왼쪽 골포스트를 맞췄다.

인천이 기어를 올리기 시작했다. 후반 9분 코너킥 상황 이후 이동률의 박스 밖 왼발 하프발리 슛이 골문 오른쪽으로 벗어났고, 후반 13분 무고사의 문전 왼발 슛은 골문 위로 높이 떴다. 인천은 후반 15분 이동률 대신 제르소를 투입하며 공격에 힘을 실었다. 후반 24분 김명순의 박스 안 왼발 감아 차기는 조현우가 몸을 던져 막아냈다.

결국 울산의 골문이 열렸다. 후반 26분 박스 안 혼전 상황에서 서재민의 침착한 양발 드리블 이후 볼을 넘겨받은 무고사의 지체 없는 오른발 슛이 골망을 흔들었다. 울산은 후반 33분 최석현과 이동경을 불러들이고 심상민과 장시영을 투입했다. 후반 35분 이규성의 크로스에 이은 야고의 문전 프리 헤더는 김동헌의 선방에 막혔다.

울산은 후반 38분 야고 대신 말컹을 투입하며 승부수를 던졌고, 후반 추가시간 김현석 감독의 용병술이 적중했다. 이규성이 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 말컹이 문전에서 헤더로 연결하며 골망을 갈랐다. 이후 인천은 동점골을 위해 공격의 고삐를 당겼으나 이렇다 할 장면을 연출하지 못했고, 그대로 주심의 종료 휘슬이 울리며 경기는 울산의 2-1 승리로 막을 내렸다.