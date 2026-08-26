[GOAL 현장] 압도적이지 않지만 강하다…'클리말라 결승골' 서울, 부천에 1-0 신승→2위와 승점 15 차

[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 압도적이지 않지만 강하다.

FC서울은 25일 오후 7시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 부천FC1995와 하나은행 K리그1 2026 25라운드 홈 경기에서 클리말라의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리했다.

이날 승리로 3연승을 거둔 서울은 승점 53(16승 5무 4패)을 쌓으며 2위 전북현대(10승 8무 7패·승점 38)와 승점 차를 15로 벌렸다.

김기동 서울 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내 들었다. 구성윤이 골문을 지켰고, 박수일-로스-야잔-최준이 수비 라인을 구성했다. 미드필드진에 문선민-바베츠-이승모-정승원이 위치했고, 최전방에 클리말라-안데르손이 포진했다.

이영민 부천 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞섰다. 김현엽이 골키퍼 장갑을 착용했고, 정호진-패트릭-홍성욱이 수비진을 이뤘다. 미드필드진에 안태현-카즈-성예건-여봉훈이 자리했고, 최전방의 김승빈-구스타보-김민준이 서울 골문을 겨냥했다.

전반 초반 서울이 볼 점유율을 높이며 주도권을 쥐었다. 부천은 간헐적인 역습으로 서울 뒷공간을 공략했다. 전반 5분 정승원이 박스 밖에서 시도한 오른발 프리킥은 부천 수비벽에 막혔다. 전반 21분 김민준의 돌파에 이은 박스 안 컷백은 야잔이 걷어냈다.

부천의 높은 집중력이 빛났다. 전반 24분 왼쪽 측면에 위치한 문선민의 크로스에 이은 클리말라의 문전 헤더는 홍성욱이 골문 앞에서 몸을 던져 막아냈다. 전반 25분 이승모의 아크 정면 오른발 중거리 슈팅은 골문 오른쪽으로 벗어났다.

전반 내내 이렇다 할 장면을 연출하지 못한 서울은 후반 시작과 함께 이승모 대신 송민규를 투입하며 변화를 꾀했다. 후반 3분 왼쪽 측면에 위치한 박수일의 크로스에 이은 송민규의 문전 헤더는 김현엽이 선방했다. 그러나 직후 코너킥 상황에서 최준의 박스 밖 오른발 중거리 슈팅이 문전의 클리말라에게 절묘하게 흘렀고, 클리말라가 오른발로 밀어 넣으며 선제골을 터뜨렸다.

실점을 허용한 부천은 후반 10분 여봉훈과 김민준을 불러들이고 갈레고와 바사니를 내보내며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 13분 바사니가 왼쪽 측면에서 시도한 프리킥에 이은 패트릭의 문전 헤더는 골문 위로 높이 떴다. 서울 역시 가만 있지 않았다. 후반 28분 클리말라와 2대 1 패스 이후 박스 안을 파고든 안데르손의 오른발 슈팅은 패트릭이 몸을 던져 막아냈다.

이후 부천은 동점골을 위해 공격에 열을 올렸지만, 구성윤이 지키고 있는 서울 골문을 끝내 뚫어 내지 못했다. 결국 클리말라의 결승골을 앞세운 서울이 안방에서 승점 3을 챙기며 조기 우승에 한 발 더 다가섰다.