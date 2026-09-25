[GOAL 현장] 암흑에 빠졌던 한국 축구, 모레노 체제에서 희망의 빛 봤다

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = 대한민국 축구가 재도약에 시동을 걸었다.





로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 한국 대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 친선경기에서 3-0으로 승리했다. 전반전을 0-0으로 마쳤지만 후반 9분 오현규의 선제골, 후반 13분 손흥민, 후반 40분 이동경의 연속골이 터지며 세 골 차 승리를 따냈다.





모레노 감독은 이미 천명한대로 4-4-2 포메이션을 들고 나왔다. 김승규 골키퍼가 골문을 지켰고, 포백에는 이한범, 김민재, 설영우, 조현택, 중원은 이재성, 박진섭, 송민규, 정승원 구성했다. 투톱은 손흥민, 오현규가 출격했다.





한국은 월드컵 실패 후 첫 경기인 만큼 적극적으로 경기에 임했다. 최전방의 손흥민과 오현규가 활발한 움직임으로 공격을 이끌었다. 측면의 정승원과 송민규는 왕성한 활동량을 바탕으로 공격은 물론 좋은 수비력도 보이며 상대를 압도했다.





전반을 득점 없이 마친 한국은 후반 초반 폭발했다. 후반 8분 송민규가 원터치로 흘려준 볼을 오현규가 잡아 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 수비에 살짝 굴절된 볼은 골키퍼 손쓸 수 없는 코스로 날아가며 한국의 선제골로 이어졌다.





5분 뒤에는 손흥민이 날았다. 오현규가 페널티박스 바깥 골라인 근처에서 얻은 프리킥을 손흥민이 오른발로 직접 감아차 추가골을 폭발했다. 손흥민의 A매치 여덟 번째 프리킥 골이었다. 동료들과 기쁨을 나눈 손흥민은 자신의 시그니처 ‘찰칵’ 세레머니를 통해 관중들을 즐겁게 했다.





이후 모레노 감독은 8장의 교체카드를 모두 사용했다. 레인저스 미드필더 김민수도 A매치 데뷔전을 치렀다. 후반 40분에는 이동경이 김봉수의 패스를 받아 왼발로 가볍게 밀어 넣었다. 한국은 남은 시간을 잘 활용하며 세 골 차 리드를 지키며 승리를 확정했다.





모레노 감독 체제에서 첫 번째 승리를 거둔 한국은 월드컵에서 보여준 무기력함에서 어느 정도 벗어난 것으로 보였다. 감독의 전술 색채가 경기력에 묻어 나오긴 시간이 턱없이 부족했지만 포지션별로 자신의 역할이 무엇인지 알고 뛰는 모습이었다. 이번 소집 기간 다같이 훈련하고 3경기를 더 치른다면 이번 경기보다 조직력이 좋아질 것으로 기대된다.





물론 4-4-2 포메이션에서 순간적으로 중원이 헐거워지는 장면도 있었다. 또 불필요한 신경전으로 경고를 받는 경우도 있었다. 그러나 이날 보여준 경기력과 결과는 암흑 속에 빠졌던 한국 축구가 희망의 빛을 보기엔 충분했다.