[GOAL 현장] 수원에 패하며 3위로 떨어진 김도균 감독 "우승의 꿈은 멀어진 것 같다, 마지막까지 충실히 할 것"

[골닷컴, 목동] 김형중 기자 = 서울 이랜드FC가 수원삼성에 패하며 선두 추격에 실패했다.





서울 이랜드는 12일 오후 4시 30분 목동종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 26라운드 수원삼성과 홈 경기에서 0-1로 패했다. 승점 추가에 실패한 서울 이랜드는 이날 승리를 거둔 대구FC에 2위 자리를 내준 채 3위로 떨어졌다. 수원은 승점 53점이 되며 선두를 질주했다.





전반 8분 만에 두비츠가스에게 선제골을 내주며 어려운 경기를 펼쳤다. 이후 수원의 공격을 잘 막아내며 동점골을 노렸지만 여의치 않았다. 후반전에는 선수 교체를 통해 실마리를 풀어보려고 했지만 수원 수비에 막혔다. 결국 동점골에 실패한 서울 이랜드는 승점을 따내지 못하며 1위 수원이 달아나느 것을 지켜봐야 했다.





경기 후 공식 기자회견에 참석한 김도균 감독은 "많은 팬들께서 찾아주셨는데 승리하지 못해서 감독으로서 죄송하다. 우려했던 부분에서 실점이 나왔다. 그런 부분이 안타깝다. 모든 선수들이 이기기 위해서 최선을 다했고 열심히 뛰었다. 득점하지 못해서 비기거나 이기지 못했는데 감독으로서 책임이 크다. 선수들은 정말 마지막까지 최선을 다해 뛰었다. 선수들에게 오히려 고맙다고 얘기해주고 싶다"라고 말했다.





이어 "우승의 꿈은 멀어진 것 같다. 남은 경기 잘 준비해서 2위든, 3위든 어쨌든 우리가 마지막까지 충실히 이행하고 다음을 기다려야 한다. 잘 추스려서 준비하겠다"라고 했다.





서울 이랜드는 경기 초반 실점하고 많이 흔들렸다. 수원의 파상공세를 막아내긴 했지만 수비가 어려움을 겪었다. 김도균 감독은 "경기 초반에 어떻게 보면 선수들의 경험치, 능력치와 연관이 된다고 본다. 초반에 골키퍼부터 빌드업할 때 미스가 나와서 흔들린 부분이 있다"라며 "빌드업 미스를 제외하면 전체적으로 괜찮았고 조금 중반 이후 안정감 찾았다. 실점 이후 안정감 찾은 듯한 모습 보였다. 그거 말고는 선수들 충분히 잘했다고 생각한다"라고 전했다.





이날 서울 이랜드는 10개의 슈팅을 때리고 이 중 7개가 유효슈팅으로 연결됐지만 결국 무득점에 그쳤다. 수원 김민준 골키퍼 선방이 많이 나왔다. 김도균 감독은 "결국 우리가 전반 플랜이 뜻대로 안 됐다. 지고 있을 때를 대비해 우리가 일주일 동안 준비했던 점들은 다 운동장에서 표현을 했다. 그러나 득점이 안 나왔다. 유효슈팅이 나왔지만 공격수들의 득점력이 제일 아쉽지 않나 그렇게 생각한다"라고 했다.





2009년생으로 최연소 기록을 갈아치우고 있는 안주완은 전반전만 뛰고 교체됐다. 볼을 잡을 때마다 수원 팬들의 야유에 시달렸다. 이에 대해선 "심리적으로 흔들렸을 수도 있다. 나이가 어리니깐. 전체적으로 아직까지는 해야될 게 많은 선수다. 쉽게 말해서 레벨이 조금 낮은 팀들과 했을 때와 K리그2지만 레벨이 높은 선수들과 상대했을 때는 차이가 있다. 이 선수가 성장해야 될 모습이고 팀으로서도 그렇다. 수원삼성은 K리그2에서 가장 레벨이 높은 팀 중 하나다. 이런 팀을 상대로 운동장에서 우리 것을 표현해야 하는데 그런 것들이 전체적으로 부족했다"라고 평가했다.





다음 주에는 대구FC전이 있다. 대구가 같은 날 승리하며 2위로 올라섰다. 따라잡아야 하는 입장이다. 그는 "일단 박창환이 못 뛴다. 또 대구가 오늘 이겼고 대구 경기를 살펴봐야겠지만 이제는 수원FC도 두 경기를 덜 했기 때문에 유리한 위치다. 우리가 쳐질 수도 있는데 일단 다음 경기 승리하고 2위로 달려가야 하지 않을까 생각한다"라고 전했다.



