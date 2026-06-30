[GOAL 현장] 살해 예고·욕설 난무·이물질 투척…난장판 된 홍명보호 입국 현장, 해외서도 기함

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 그야말로 난장판이었다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 홍명보호가 30일 오전 4시께 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국했다. 공항은 홍명보 전 대한민국 국가대표팀 감독의 입국 전부터 수백 명의 팬과 유튜버가 몰려 혼잡을 이뤘다.

인천경찰청 역시 돌발 상황을 대비해 무려 160명에 달하는 경찰을 공항에 배치했다. 실제로 홍명보 감독의 귀국에 앞서 온라인 커뮤니티에는 살해 협박 글이 잇따라 게시됐다. 이에 대표팀의 귀국 행사 역시 이례적으로 취소됐다.

입국장에는 홍명보 감독과 함께 박항서 대표팀 지원단장, 김승희 KFA 전무이사, 조현우(울산 HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 설영우(FK 츠르베나 즈베즈다), 김문환(대전하나시티즌), 백승호(버밍엄 시티), 이강인(파리 생제르맹), 황인범(페예노르트 로테르담), 황희찬(울버햄튼 원더러스) 등이 모습을 드러냈다.

공항에 모인 수많은 팬은 홍명보 감독을 향해 "나가", "한국에서 꺼져", "나가 XX라" 등을 외쳤다. 홍명보 감독은 하고 싶은 말이 있냐는 취재진의 질문에 침묵으로 일관하며 입국장을 빠져나갔다.

대표팀이 공항을 떠난 지 40여 분 뒤에는 정몽규 KFA 회장이 다른 항공편을 통해 입국했다. 한 남성이 정몽규 회장을 향해 이물질을 투척해 한 차례 소동이 벌어지기도 했다. 정몽규 회장 역시 별다른 입장을 내놓지는 않았다.

국내의 거센 비난 여론은 해외에서도 주목받고 있다. 같은 날 중국 매체 '신화통신' 계열의 사회관계망서비스(SNS) 계정 '뉴탄친'은 "한국 국민의 실망과 분노는 충분히 이해할 수 있지만 냉정을 되찾을 필요가 있다"며 "홍명보 감독이 책임을 피할 수 없는 것은 사실이지만, 깊이 생각해 보면 감독 한 사람만의 문제는 아니"라고 꼬집었다. 일본 매체 '도쿄 스포츠'는 관련 소식을 전하며 '사건'이라는 표현을 사용했다.

한국은 지난 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국과 2026 월드컵 A조 3차전에서 0-1로 패했다. 이날 패배로 한국은 3위(1승 2패·승점 3)로 밀려나며 32강 직행에 실패했고, 각 조 3위 간 경쟁에서도 10위로 추락해 짐을 쌌다.

32강에 오르기 위해서는 아홉 가지 경우의 수 중 세 가지가 충족돼야 했다. 그러나 한 가지만 이뤄졌고, 여덟 가지가 모두 소멸했다. 결국 홍명보 감독이 29일 대표팀의 베이스캠프인 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 스스로 지휘봉을 내려놓겠다고 밝혔다.