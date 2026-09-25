[GOAL 현장] 모레노의 첫마디 '비엔베니도', 데뷔전 치른 김민수 "대표팀 무게가 얼마나 큰지 잘 안다"

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = 스코티시 프리미어십의 명문 레인저스에서 등번호 10번을 달고 뛰는 김민수(20)가 꿈에 그리던 국가대표팀에 데뷔했다. 그는 너무 행복하다는 소감을 전했다.





한국은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와 친선경기에서 후반전 오현규와 손흥민, 이동경의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리했다. 지난 북중미 월드컵 실패 후 처음으로 치른 A매치에서 시원한 대승을 거둔 대표팀은 로베르트 모레노 감독 체제에서 희망의 신호탄을 쐈다.





김민수는 후반 30분 송민규와 교체되며 경기장을 밟았다. 꿈에 그리던 성인 대표팀에 데뷔하는 순간이었다. 짧은 시간이라 많은 것을 보여주진 못했지만 오른쪽 측면과 중앙을 누비며 대표팀 공격의 활력소가 됐다.





경기 후 믹스트존에서 만난 김민수의 표정은 밝으면서도 약간 상기되어 있었다. 그는 "일단 이 자리에 뽑아주신 감독님께 너무 감사하다는 말씀드리고 싶고, 데뷔전을 해서 너무 행복하다고 말씀드리고 싶다"라고 말했다.





이어 "정말 꿈꿔왔던, 짧은 시간이었지만 정말 꿈만 같던 시간이었다. 최대한 형들이랑 잘 어울리려고 노력했고 팀에 도움이 되려고 노력했다"라고 덧붙였다.





중계로만 보던 형들과 뛰어본 것에 대해선 "형들은 워낙 유럽에서 증명하신 형들이고, 정말 존경하는 형들이기 때문에 어떻게 더 배울 수 있는 점들이 있을까 생각했다. 또 훈련하면서 배웠던 것 같다"라고 답했다.





모레노 감독과는 스페인어로 소통한다고 말했다. 그는 "스페인어기 때문에 이제 소통하기 정말 편했다"라며 "윙 포지션에 있어서 이제 섬세한 디테일 같은 부분이나 팀적인 부분에서 전술적으로 정말 잘 설명해 주셨다. 잘 이해해서 오늘 데뷔전 치를 수 있었던 것 같다"고 전했다.





또 모레노 감독과 처음 만났을 때에 대해선 "첫마디는 비엔베니도라고 한국어로 하면 이제 웰컴 같은 '환영합니다'라고 해주셨다. 그렇게 반갑게 맞이해 주셨고 너무 늦게 와서 좀 혼도 났었던 것 같다"라며 웃었다.





2006년생으로 약관의 20세에 국가대표에 데뷔했다. "데뷔전이라 긴장이 안 됐다 그러면 거짓말이다. 정말 긴장이 많이 됐는데도 불구하고 최대한 팀에게 도움이 되려고 노력했었던 것 같다"라는 김민수는 유럽에서 프로 데뷔전과 이날 대표팀 데뷔전 중 더 떨린 것은 어느 쪽이냐는 질문에 "아무래도 대한민국을 대표하는 자리이기 때문에 오늘 더 긴장되고 떨리지 않았나 싶다"라고 답했다. 이어 "긴장을 최대한 즐기려고 했고 이제 첫 시작인 만큼 더 열심히 노력을 하겠다. 대표팀의 무게가 얼마나 큰지 알기 때문에 더 노력을 해서 충분히 여기 있을 가치를 증명해야 되지 않을까 생각한다"라고 했다.





대표티 합류 전 셀틱과 올드펌 더비를 두 차례나 뛰고 왔다. 세계에서 가장 치열한 더비로 유명한데 레인저스는 모두 승리했다. 김민수는 "올드펌 경기는 열정이 너무 커 가지고 생각보다 많이 떨리고 정말 치열한 경기다 보니까 생각보다 많이 떨렸는데 뭐 두 번 다 이겨서 좋게 올 수 있었던 것 같다"라며 웃었다.





김민수는 소속팀 경기에서 득점을 올리고 손흥민의 시그니처인 찰칵 세러머니를 선보였다. 대표팀에서도 만약 골을 넣었을 경우 이 세레머니를 할지 궁금했다. 그는 "찰칵 세레머니는 흥민이 형 것이기 때문에 한번 물어봐야 될 것 같다"라고 했다.





앞으로 대표팀에서의 활약이 기대되는 김민수다. 목표에 대해선 "첫 데뷔전을 뛰었기 때문에 이 꿈만 같은 자리에서 최대한 오래 뛸 수 있도록 더 열심히 노력을 해야 될 것 같다"라고 했다. 또 이날 경기 출전에 대해선 "전혀 예상은 못했는데 그래도 이 대표팀 자리에서 뭐 데뷔와 상관없이 항상 이 출전 시간들을 최대한 잘 하려면 이제 준비가 돼 있어야 된다고 생각한다. 저는 뭐 충분히 잘 준비해 왔다고 생각을 하고 이제 앞으로의 시간을 어떻게 잘 더 열심히 해서 보여드려야 될지 이제 그런 고민을 해야 될 것 같다"라며 인터뷰를 마쳤다.