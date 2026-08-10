[골닷컴, 상암] 배웅기 기자 = 엔초 마레스카(46) 감독이 로드리(30·이상 맨체스터 시티)의 이적 가능성을 묻는 질문에 입을 열었다.

맨시티는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 아틀레티코 마드리드와 2026 쿠팡플레이 시리즈 2차전에서 오마르 마르무시의 멀티골과 라얀 아이트 누리의 득점을 묶어 3-1로 승리했다.

전반 43분 호르헤 도밍게스에게 선제골을 내준 맨시티는 후반 12분과 14분 마르무시의 멀티골로 역전에 성공했다. 후반 막바지에는 아이트 누리까지 추가골을 터뜨렸고, 직전 팀 K리그전(3-1 승리)에 이어 2연승을 챙겼다.

경기 후 기자회견에 참석한 마레스카는 "유럽 최고의 팀을 상대로 한 좋은 기회였다"며 "마무리가 중요하다는 점을 보여 준 경기였다. 전반에는 여러 차례 좋은 기회가 있었음에도 득점으로 연결하지 못했는데, 후반에는 박스 안에서 골 결정력을 살려 역전할 수 있었다"고 자평했다.

하프타임을 통해 상대 수비수와 일대일, 박스 안 침투 등을 적극적으로 주문했는지 묻자 "그렇다"며 "아직 프리시즌인 만큼 시간이 필요하지만, 분명히 좋아질 것으로 믿고 있다. 특히 마르무시는 두 골을 넣은 만큼 새로운 시즌에 앞서 큰 추진력을 얻을 것"이라고 답했다.

마르무시, 로드리 등이 최근 계속해서 이적설과 연관되고 있다. 이에 대해서는 "확답할 수 없다. 지난 시즌 출전 시간이 부족했다는 점에서 이적하고 싶어 하는 마음은 충분히 이해한다"며 "로드리는 아직 새로운 소식이 전해지지 않았다. 우선 14일에 팀에 합류할 예정"이라고 설명했다.