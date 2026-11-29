[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 전북 현대가 울산 HD와 현대가 더비를 승리로 장식했다.

전북은 29일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드이자 현대가 더비서 티아고의 멀티골을 앞세워 이진현이 만회골을 터트린 울산에 2-1 승리를 거뒀다.

이로써 최근 4경기 무승(2무 2패)에서 벗어난 전북은 승점 52점 4위로 도약했다. 이어 열리는 인천유나이티드(승점52)와 강원FC(승점51) 경기 결과에 따라 순위는 달라질 수 있다.

반면, 김현석 감독의 홈 고별전과 이용 은퇴식으로 동기부여가 확실했던 울산은 최근 2연패에 빠졌다. 승점 57점으로 2위를 사수했지만, 다음 달 6일 3위 대전 하나시티즌(승점56)과 리그 최종전에서 최종 순위가 결정된다.

김현석 감독의 홈팀 울산은 3-4-3 포메이션을 가동했다. 에릭-이동경-이진현이 전방에 배치됐고, 조현택-토마스-박용우-이용이 미드필더로 나섰다. 김영권-정승현-트로야크에 스리백을 구축했고, 조현우가 골문을 지켰다. 등번호 88번 이용은 은퇴 경기에서 깜짝 선발 출격해 눈길을 끌었다.

정정용 감독의 원정팀 전북은 4-3-3으로 맞섰다. 이탈로-티아고-전병관이 공격을 책임졌고, 이영재-맹성웅-강상윤이 중원을 맡았다. 최우진-조위제-박지수-김태현이 포백을 형성했고, 송범근이 골키퍼 장갑을 꼈다.

전반 3분 만에 울산이 기회를 잡았다. 에릭이 전방으로 패스했고, 이동경이 수비 라인을 깨고 전북 페널티박스 안을 파고들어 날린 왼발 슈팅이 골키퍼 송범근에게 막혔다. 5분 코너킥에서 조현택이 머리로 건넨 볼을 에릭이 문전 헤더로 연결했으나 송범근 품에 안겼다.

전북도 반격했다. 전반 8분 전병관이 울산 페널티박스 안으로 치고 들어오며 때린 왼발 슈팅이 울산 골키퍼 조현우에게 걸렸다.

다시 울산이 고삐를 당겼다. 전반 16분 상대 페널티박스 안에서 볼을 가로챈 에릭이 패스했고, 이동경이 침투하며 슈팅한 볼이 빗맞으며 골대 옆으로 흘렀다. 25분 에릭이 전북 아크에서 수비수 한 명을 따돌리고 돌파하며 찬 슈팅이 떴다.

울산은 전반 33분 이용 대신 윤종규를 교체 투입했다. 이용이 마지막으로 그라운드를 누빈 순간이었다. 울산과 전북 모두에서 활약했던 그는 양 팬들의 박수를 받았고, 후배들과 얼싸안으며 마지막을 장식했다.

전반 막판 양 팀은 치열한 접전을 벌였으나 결정적인 슈팅이 나오지 않았고, 득점 없이 전반을 마쳤다.

후반 시작과 동시에 전북은 맹성웅 대신 김진규를 투입했다. 그러나 울산이 좋은 흐름을 이어갔다. 후반 3분 조현택이 상대 볼을 빼앗은 후 왼발 중거리 슈팅으로 위협을 가했다. 7분 이진현에 페널티박스 안에서 왼발로 감아 찬 슈팅이 골문을 벗어났다. 10분 김영권이 후방에서 전방으로 침투 패스를 넣었다. 에릭이 몸싸움을 이겨내고 이동경을 보고 왼발 크로스를 올렸으나 연결되지 않았다.

전북도 맞불을 놨다. 후반 12분 최우진의 왼발 크로스에 이은 티아고의 문전 헤더가 조현우 정면으로 향했다.

울산도 물러서지 않았다. 후반 15분 이동경이 코너킥을 올렸고, 에릭의 문전 헤더가 송범근에게 막혔다. 흐른 볼을 트로야크가 마음먹고 때린 슈팅이 하늘로 떴다.

전북은 후반 16분 이승우와 이동준 카드를 꺼냈다. 이탈로와 전병관이 벤치로 물러났다.

경기는 뜨거워졌다. 후반 17분 이진현이 전북 아크에서 절묘하게 감아 찬 왼발 슈팅이 송범근을 넘지 못했다.

전북도 이승우와 이동준을 활용해 적극적인 공격을 펼쳤다. 후반 21분 이동준의 오른발 중거리 슈팅이 약했다.

기회를 엿보던 전북이 후반 23분 울산의 골망을 흔들었다. 이승우가 측면에서 오른발로 감아서 크로스를 올렸고, 이동준이 수비 라인을 깨고 문전으로 침투해 조현우와 1대1 상황을 만들었다. 이 과정에서 흐른 볼을 티아고가 밀어 넣었다. 이후 주심이 VAR 센터와 교신 후 득점을 인정했다.

전열을 다듬은 울산이 반격했다. 후반 27분 이진현 크로스에 이은 박용우의 문전 헤더가 골대 옆으로 흘렀다.

전북이 달아났다. 후반 30분 이동준이 빠르게 역습을 전개했고, 문전에서 패스를 받은 티아고가 오른발로 낮게 깔아 차 득점에 성공했다.

일격을 당한 울산은 후반 30분 야고, 보야니치, 심상민으로 승부수를 던졌다. 박용우, 트로야크, 윤종규에게 휴식을 줬다. 34분 김영권이 부상으로 빠지고 이규성이 대신 들어갔다.

울산은 포기하지 않았다. 후반 37분 보야니치의 오른발 바깥 발 패스를 이진현이 페너리박스 안에서 왼발로 감아 골망을 흔들었다.

경기 막판 울산이 동점골을 넣기 위해 안간힘을 쏟았다. 이에 전북은 견고한 방패로 맞섰다. 후반 추가시간 7분을 잘 버틴 전북이 승리하며 이번 시즌 현대가 더비 4경기를 모두 잡았다.