[GOAL 현장 리뷰] ‘완델손·조르지·김광원이 용광로에 불붙였다’ 포항, 日 감바와 3-3 극적 무승부

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 안방에서 감바 오사카와 값진 무승부를 기록했다.

포항은 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 감바 오사카와 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전서 완델손, 조르지, 김광원이 득점포를 가동해 3-3 무승부를 거뒀다. 이로써 ACLE 1무 3패로 15위를 그대로 유지했다.

홈팀 포항은 3-4-3을 가동했다. 트란지스카-안재준-정한민이 전방에 배치됐고, 김동진-니시야 켄토-김승호-김예성이 미드필더로 나섰다. 진시우-전민광-박찬용이 스리백을 구축했고, 황인재가 골문을 지켰다. 원정팀 감바는 오가시와를 원톱에 둔 4-2-3-1로 맞섰다.

포항이 후방 빌드업을 통해 경기를 주도하려 했지만, 감바는 포지셔닝을 안정적으로 가져가며 흔들리지 않았다. 포항은 전반 10분 김예성이 측면 돌파 후 오른발 크로스를 올렸지만, 공격수에게 연결되지 않았다. 11분 감바는 아담스가 포항 페널티박스 안으로 파고들어 왼발 슈팅으로 위협을 가했다. 포항은 12분 정한민이 아크에서 찬 슈팅 굴절돼 감바 골키퍼 이치모리 품에 안겼다. 감바도 18분 메시노가 아크 대각에서 오른발 슈팅을 했으나 골대를 한참 벗어났다.

중반에 접어들면서 포항은 감바 공세에 조금씩 균열이 가기 시작했다. 결국, 감바에 선제골을 내줬다. 전반 34분 후지와라의 크로스를 메시노가 문전 헤더 골로 연결했다.

실점한 포항은 뾰족한 수가 안 보였다. 감바에 계속 밀렸다. 다행히 전반 막판까지 잘 버티며 추가 실점을 내주지 않았다.

후반 시작과 동시에 포항은 완델손과 조상혁을 투입했다. 정한민과 안재준이 벤치로 물러났다. 전반과 달리 조금씩 활력을 찾기 시작했다. 후반 4분 김예성 크로스에 이은 트란지스카의 헤더가 골키퍼 품에 안겼다. 8분 켄토가 측면에서 문전으로 프리킥을 올렸고, 전민광 헤더의 이은 진시우의 오른발 논스톱 슈팅이 골대를 벗어났다.

계속 두드리던 포항이 마침내 감바의 골망을 흔들었다. 후반 10분 켄토의 패스를 받은 김동진이 상대 측면을 파고들어 왼발로 크로스를 올렸고, 완델손이 문전 헤더로 득점했다.

포항이 흐름을 탔다. 후반 13분 트란지스카가 감바 페널티박스 안에서 접고 때린 왼발 슈팅이 골키퍼에게 막혔다. 18분 켄토 대신 기성용 카드를 꺼냈다. 19분 역습 과정에서 조상혁의 대각 슈팅이 골문을 비껴나갔다.

경기를 잘 풀어가던 포항은 후반 24분 감바에 일격을 당했다. 감바 아담스의 왼발 프리킥이 골문 구석에 정확히 꽂혔다. 포항 수문장 황인재가 꼼짝 할 수 없을 정도로 예리했다.

포항은 후반 28분 조르지로 승부수를 던지면서 트란지스카에게 휴식을 줬다. 교체가 적중했다. 후반 32분 김동진의 패스를 받은 조르지가 감바 페널티박스 대각 안에서 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

기쁨도 잠시. 후반 34분 문전에서 고시로에게 오른발 슈팅으로 실점했다. 황인재의 손을 맞고 공이 빨려 들어갔다.

포항은 후반 43분 진시우를 빼고 김광원으로 스피드를 배가 했다. 이어 파상공세를 펼쳤다. 김광원이 들어가자마자 문전에서 조상혁의 크로스를 오른발 슈팅으로 연결해 동점골을 뽑아냈다. 이후 계속 두드렸으나 골문이 열리지 않으면서 비겼다.