[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 안방에서 광주FC에 패했다.

포항은 28일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 펼쳐진 광주와 하나은행 K리그1 2026 37라운드 홈경기서 난타전 끝에 2-4로 패했다. 이로써 승점 45점으로 남은 한 경기 결과와 상관없이 리그 9위를 확정했다. 이날 포항 레전드 신광훈은 선발 출전해 종횡무진 그라운드를 누볐고, 후반 30분까지 후배 강민준과 바통 터치 후 마지막을 장식했다.

반면, 5경기 무패(3승 2무)를 질주한 광주는 승점 29점으로 최하위(12위)에 머물렀으나 경기력과 결과까지 잡으며 다가올 승강 플레이오프 전망을 밝혔다.

홈팀 포항은 4-3-3 포메이션을 가동했다. 황서웅, 조상혁, 주닝요, 니시야 켄토, 김승호, 이창우, 김동진, 전민광, 박찬용, 신광훈, 황인재가 선발로 출전했다.

원정팀 광주는 4-4-2로 맞섰다. 아이데일. 바 루아, 하승운, 유제호, 주세종, 문민서, 이민기, 주앙 페드로, 반 흐룬스벤, 권성윤, 김동화가 선발로 나섰다.

경기 초반부터 포항이 몰아쳤다. 전반 7분 니시야 켄토가 측면에서 올린 왼발 프리킥을 전민광이 문전 헤더로 연결했지만, 광주 골키퍼 김동화에게 막혔다. 13분 주닝요가 강력한 중거리 슈팅으로 골문을 위협했다.

광주의 반격도 만만치 않았다. 전반 17분 페널티박스 라인에서 찬 하승운의 슈팅이 포항의 크로스바를 강타했다.

기회를 엿보던 광주가 전반 22분 권성윤이 측면을 파고들어 오른발 크로스를 올렸고, 이 과정에서 포항 김승호가 문전에서 볼을 처리하다가 자책골로 연결됐다.

전열을 다듬은 포항이 고삐를 당겼다. 전반 26분 광주 골키퍼 김동화가 빌드업 과정에서 패스 미스를 범했고, 아크에서 볼을 잡은 니시야 켄토의 왼발 슈팅이 약했다.

광주가 두 번째 골을 터트리며 달아났다. 전반 30분 바 루아가 드리블 돌파로 포항 진영을 파고들어 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 32분 문민서 대신 신창무를 투입해 변화를 줬다.

답답한 흐름을 이어가던 포항이 만회골을 뽑아내며 추격의 불을 지폈다. 전반 38분 광주 페널티박스 안에서 크로스를 잡은 조상혁이 패스했고, 니시야 켄토가 지체 없는 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다.

기세가 오른 포항이 전반 43분 경기를 원점으로 돌렸다. 불안한 모습을 보이던 광주 골키퍼 김동화 패스 미스를 했다. 볼을 잡은 니시야 켄토가 아크에서 왼발로 감아 차 득점에 성공했다. 양 팀은 2-2로 전반을 마감했다.

후반 시작과 동시에 광주는 안영규와 최경록을 투입하면서 반 흐룬스벤과 주세종이 빠졌다. 초반부터 공세를 올리던 광주는 후반 8분 신창무의 과감한 중거리 슈팅이 포항 골키퍼 황인재에게 걸렸다.

포항에 악재가 겹쳤다. 후반 11분 주장이자 수비수 전민광이 부상으로 주저앉으면서 조성욱이 대신 들어왔다.

팽팽하던 균형이 후반 18분 광주에 의해 깨졌다. 포항 페널티박스 안에서 박찬용의 패스를 가로챈 바 루아가 왼발로 감아 차서 득점했다.

포항은 후반 24분 기성용과 완델손 카드를 꺼냈다. 황서웅과 김승호에게 휴식을 줬다. 광주는 26분 바 루아를 빼고 프리드욘슨이 들어갔다.

포항은 후반 30분 조르지와 강민준으로 승부수를 던지면서, 신광훈과 이창우가 빠졌다. 광주는 35분 이민기 대신 두현석이 들어왔다.

막판까지 포항이 광주를 두드렸으나 수비를 뚫기 역부족이었다. 오히려 후반 42분 광주가 승부의 쐐기를 박았다. 아이데일이 문전 돌파 후 슈팅한 볼이 황인재에게 막혔다. 흐른 볼을 신창무가 쇄도하며 오른발 슈팅으로 방점을 찍었다. 광주가 적지에서 승점 3점을 손에 넣었다.