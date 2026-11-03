[GOAL 현장] 동기부여가 떨어졌나? 아쉬운 패배 서울 김기동 감독 "집중력 차이가 승패 갈랐다"

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = K리그 우승을 확정한 FC서울이 파이널 라운드 첫 경기에서 인천유나이티드에 패했다.

서울은 1일 오후 4시 30분 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 34라운드 인천과 홈 경기에서 0-1로 패했다. 종료 직전 제르소에게 결승골을 헌납하며 경인 더비에서 아쉬운 패배를 당했다.

주중 베트남으로 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 비엣텔FC와 원정 경기를 치르고 온 서울은 일부 로테이션을 가동했다. 하지만 경기력에 큰 변화는 없었다. 서울은 공격적으로 나섰지만 마지막 선택이 아쉬웠고, 결국 결승골을 맞으며 패했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김기동 감독은 "인천에 이겨서 기쁨을 드렸어야 하는데 그러지 못해서 미안한 마음이 든다. 재밌게 하려고 했는데 집중력이 인천보다 좀 떨어졌다. 동기부여 측면, 그런 부분에 차이가 있었다"라고 말했다.

전반전 클리말라의 득점이 나왔지만 조영욱의 오프사이드 판정이 나왔다. 주심이 어떤 말을 해줬냐는 질문에 김기동 감독은 "오프사이드 위치에 조영욱 선수가 있었고 상대 수비와 몸의 터치가 있었다고 했다. 오프사이드 위치에 있었는데 우리 선수가 치고 들어오는데 어떻게 해야하냐라고 답변했다. 조영욱과 상대 수비가 접촉이 있어 오프사이드라고 말해줬다"라고 설명했다.

집중력은 잔여 시즌의 과제다. 그는 "막판에는 교체를 통해 클리말라도 빼주고 싶었는데 득점 레이스를 하고 있는 중이라 빼지 못했다. 선수들에게도 인지시켜서 리그에서도 보여줘야 된다. 선수들도 그렇게 생각하고 있다. 계속적으로 경기가 이어지고 있다. 수요일에 또 경기가 있어서 컨디션 체크를 하면서 로테이션도 하면서 그렇게 준비해야 할 거 같다"라고 말했다.

패하긴 했지만 이날 경기 잘된 점에 대해선 "후반전 들어가면서 선민이를 넣고 상대가 나왔을 때 뒤로 파고드는 과정은 좋았다. 다만 마지막 패스의 정확성이 떨어져서 골이 안 들어갔다. 그런 것들을 성공 못하면서 우리가 골을 먹게 됐다. 상대 뒷공간 파고든 건 잘된 부분이고 골을 못 넣은 건 아쉬운 부분"이라고 했다.