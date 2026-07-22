[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 좀처럼 무승의 늪에서 헤어 나오지 못하는 중이다.

대전하나시티즌은 지난 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 19라운드 경기에서 0-0 무승부를 거뒀다.

대전은 초반부터 전북의 공세에 밀렸다. 수비 숫자를 많이 가져가면서 뒷문을 강화했는데도 상대의 공격을 쉽게 제어하지 못했다.

황선홍 감독은 “수비를 5명을 가져가면서 전방 압박은 구조적으로 어려웠다. 전략적으로 진행했다. 호흡이 맞지 않는 등 불안함이 노출됐다. 대인 마크 등이 원활하지 못했다. 위치를 바꾸면서 나아진 모습도 있었다”고 아쉬움을 토로하기도 했다.

대전은 또 승리하지 못했다. 냉정하게 무승부가 다행이었다고 말해야 한다. 전반 추가 시간 페널티킥 실점을 허용했더라면 패배했을 수 있다.

대전은 이번 시즌 극심한 부진에 빠졌다. 엄원상, 루빅손 등 전 포지션에 걸쳐 대대적인 보강에 나섰지만, 효과가 없다.

특히, 안방에서 힘을 쓰지 못하는 중이다. 이번 시즌 5무 5패를 기록하면서 홈에서 단 한 번의 승리도 없다.

대전은 지난 5월 2일 광주FC를 상대로 5-0 대승을 거둔 이후 8경기째 승리를 신고하지 못한 상황이다.

대전의 부진에 팬심은 뿔이 났다. 응원석에 ‘정리대상 = 감독, 단장, 국장, 실장’이라는 문구가 적힌 현수막을 걸었다. 성적 부진을 비판한 것이다.

황선홍 감독은 “팬들의 쓴소리 이해한다. 홈에서 이렇게 무승이 길어진 건 처음 경험한다. 잘하다가 실점하면 꺾이는 부분이 많다. 결국은 스스로 뛰어넘는 수밖에 없다. 극복해야 할 과제다”며 한숨을 내쉬었다.

대전이 부진의 늪에서 탈출하지 못한다면 더 심각한 상황을 맞을 수 있다. 지난 시즌 2위 자격으로 이번 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 출전한다.

대전이 처음으로 아시아 무대 출격하는 상황에서 효율적인 로테이션, 체력 안배 등 신경 쓸 부분이 많은데 안방 부진 탈출, 무승 고리 끊기 등 해결해야 할 과제가 산더미다.

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