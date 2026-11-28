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[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = '슈퍼루키' 손정범이 프로 데뷔 후 처음으로 멀티골을 폭발하며 FC서울의 승리를 이끌었다. 올 시즌 우승 대관식에 앞서 열린 경기에서 맹활약하며 그 의미를 더했다.

서울은 28일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드 대전하나시티즌과 홈 경기에서 4-1로 대승을 거뒀다. 손정범의 멀티골과 조영욱, 야잔의 득점을 묶어 루빅손이 한 골을 만회한 대전을 제압했다.

손정범은 전반전 선제골과 후반전 팀이 1골 차로 쫓길 때 추가골을 폭발하며 승리의 주인공이 되었다. 프로 데뷔 후 첫 2골 경기였다. 이날 경기 전까지 올 시즌 32경기에 나서 2골 2도움을 올렸던 손정범은 2골을 추가했다.

경기 후 우승 세레머니까지 마치고 믹스트존에서 만난 그의 표정은 매우 밝았다. 손정범은 "또 이렇게 대관식 하는 날 또 제가 또 팀에 도움이 되는 멀티골을 넣어 가지고 뭔가 좀 뜻깊고 기분이 좋다"라며 소감을 전했다.

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전반 24분 선제골을 터트렸을 때에는 김기동 감독 앞으로 달려와 큰절을 올렸다. 그는 "아직 한 경기가 남아 있지만, 그래도 1년 동안에 감사하다는 말씀을 큰 절로 한번 해봤다"라며 "진수 형이 말씀하시기도 했고, 저도 딱 이렇게 하면 좋을 것 같다 생각해 가지고 감독님께 감사하다는 절을 한번 올렸다"라고 설명했다.

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올 시즌 고등학교를 졸업하고 혜성같이 나타난 손정범은 영플레이어상 후보에 올랐다. 인천유나이티드의 서재민과 광주FC 문민서와 경쟁한다. 김기동 감독은 경기 후 "손정범이 오늘 2골을 넣으며 영플레이어상에 방점을 찍은 것 같다"라며 좋아했다. 손정범은 "영플레이상 후보에 올랐는데, 딱 보자마자 너무 받고 싶다는 생각이 컸다. 이번에 멀티골을 넣었으니까 좋은 마음으로 기대를 하고 있다. 받았으면 좋겠다"라며 희망을 이야기했다.

한해를 돌아보면 어떠냐는 질문에는 "진짜 올 시즌 처음에는 너무 쉽지만은 않았는데 그래도 너무 좋았던 부분들이 더 많이 기억에 남는다. 프로 첫 시즌에 너무 좋은 경험을 많이 한 것 같아서 너무 감사하고, 그 경험을 통해서 또 제가 더 나아갈 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

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지난 11월 A매치 기간에는 생애 처음으로 대표팀에 소집됐다. 꿈에 그리던 목표가 실현되는 순간이었다. 그는 "대한민국에서 잘한다는 형들이 계신 곳이다 보니까 우선 진짜 훈련할 때 그냥 보는 것만으로도 너무 많이 배웠다. 같이 부딪혀 보면서 진짜 많이 배웠고, 훈련할 때 진짜 경기처럼 100%에 임하는 모습을 보면서 이렇게 해야 세계무대에서 잘할 수 있구나라는 생각을 했다. 갔다 와서는 또 가고 싶다는 생각이 제일 많이 들었다"라고 말했다.

다만, 경기 출전 기회가 주어지지 않은 것에 대해선 "아쉬움이 너무 크긴 한 것 같다. 일단 경기를 한번 조금이라도 들어가서 뛰어보고 싶었는데, 그래서 너무 아쉬웠고 다음 번에 갈 수 있도록 더 해서 다음 번에는 뛸 수 있도록 하는 게 목표"라고 전했다.

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프로 첫 시즌을 보내며 체력적으로 쉽지 않았다고도 고백했다. 그는 "체력적으로 조금은 지친다는 게 몸으로 살짝 느껴졌다. 제가 프로에서 한 시즌을 쭉 치러본 게 처음이다 보니까 아직 저만의 방법을 찾지는 못했다. 시즌을 일단 잘 마무리하는 게 좋을 것 같다"라고 했다. 또 "올 시즌은 경험치를 많이 먹은 것 같다. 그런 부분들이 앞으로 제가 축구를 하면서 많이 도움이 될 것 같다는 생각을 많이 한다"라고 덧붙였다.

손정범은 유럽 진출이라는 목표도 가지고 있다. 프로 데뷔 전 프리미어리그 본머스 테스트도 본 경험이 있다. 그는 "아직 저도 정확히는 모르겠지만 그래도 유럽을 항상 나가고 싶은 마음이 크다. 기회가 된다면 나가고 싶은 마음이 있다"라고 말했다.

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마지막으로 팬들에게 감사함도 전했다. 그는 "매번 하는 말이지만 항상 응원해 주시는 게 진짜 당연한 것도 아닌데, 많은 응원을 보내주셔 가지고 너무 감사드린다. 앞으로도 많이 응원해 주시면 지금보다 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하도록 하겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.