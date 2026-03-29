[GOAL 현장] 경기장 밖에선 모두 하나…'레전드 총출동' 2026 서울 팀 K리그 런, 성황리 마무리

[골닷컴, 마포] 배웅기 기자 = 승자도, 패자도 없었다. 경기장 밖에서는 팀 K리그라는 이름 아래 모두가 하나 돼 달렸다.

한국프로축구연맹과 문화체육관광부가 후원하고 중앙일보에스가 주최한 2026 서울 팀 K리그 런이 지난 28일 서울 마포구 소재 평화의공원 평화광장에서 성황리에 마무리됐다.

이날 대회에는 조원희·김원일 해설위원·박주호·고요한·임상협·신세계 등 과거 K리그에서 활약한 레전드가 총출동했고, SBS '골 때리는 그녀들' 출연진과 더불어 이광용 캐스터·윤장현 쿠팡플레이 캐스터·임형철 쿠팡플레이 해설위원·에이핑크 오하영·크리에이터 박삐삐 등이 스페셜 러너로 나섰다.

K리그 팬들은 각자 응원하는 팀의 유니폼을 입고 대회에 참가했으며, 이날만큼은 경기장 안에서의 경쟁에서 벗어나 서로 어우러지는 화합의 장을 연출했다. 권오갑 연맹 총재는 10km 전 구간을 직접 달리며 팬들과 소통한 뒤 각 부문 입상자의 시상을 진행했다. 'K리그 X 무한의 계단 부스', '팀 K리그 런 포토부스' 등 팬 참여형 이벤트 역시 뜨거운 관심을 모았다.

스페셜 스테이지에서는 임형철 해설위원의 진행 아래 김원일 해설위원과 임상협의 토크쇼 자리가 마련됐고, 이어 래퍼 더 콰이엇과 제네 더 질라가 무대에 오르며 러닝의 열기를 이어갔다. K리그 공인구, 부루마불 K리그 에디션, 2026 K리그 스카우팅 리포트 등 수많은 경품까지 쏟아졌다.

대회 이후 짤막한 인터뷰에 응한 김원일 해설위원은 "연맹이 전국의 수많은 K리그 팬을 위해 수고해 주셨다. 많은 팬분을 만나고 반갑게 인사할 수 있어 굉장히 좋았고, 뜻깊었다. 서로 격려하고 응원하는 모습을 보며 K리그가 더 단단해지고 있다는 느낌을 받았다"고 전했다.

최영찬 서울 이랜드 FC 홍보팀 매니저는 "경기장에서는 승리를 위해 다투지만 오늘은 같은 방향으로 달리면서 팀 K리그라는 이름 아래 모두가 하나 될 수 있었다. 수많은 K리그 팬분, 구단 관계자분과 함께 즐길 수 있어 정말 뜻깊고 의미 있는 행사였다"고 말했다.