[GOAL 현장리뷰] FC서울 10년 만에 K리그1 왕관! 5경기 남겨두고 우승 확정! 강원과 1-1 무승부

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = FC서울이 10년 만에 K리그1 우승을 차지했다.





서울은 24일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 33라운드 홈 경기에서 1-1로 비겼다. 승점 67점이 된 서울은 2위 울산과 격차를 16점으로 유지하며 우승을 확정했다.





서울은 4-4-2 포메이션으로 나왔다. 구성윤이 장갑을 꼈고 김진수, 야잔, 이상민, 최준이 포백을 구성했다. 중원은 바베츠와 손정범이 맡았고, 측면에는 안데르손과 정승원이 섰다. 투톱은 클리말라와 후이즈가 선발 출격했다.





강원도 4-4-2로 맞섰다. 박청효가 골문을 지켰고 강준혁, 이기혁, 신민하, 황문기가 포백을 맡았다. 미드필드는 김대원, 서민우, 이유현, 모재현이 섰고, 고영준, 최병찬이 최전방에서 골문을 노렸다.





경기 초반은 강원이 주도했다. 강력한 압박이 통했다. 최전방의 고영준과 최병찬이 많은 활동량을 바탕으로 서울 빌드업을 압박했다. 강원은 전반 10분 모재현의 슈팅으로 포문을 열었다. 이어 최병찬과 모재현의 슈팅이 또 나왔지만 골문으로 향하지 않았다.





전반 29분 강원이 왼쪽에서 중앙으로 연결했고 서민우가 잡아 오른발 슈팅을 때렸지만 살짝 빗나갔다. 전반 중반을 넘어가면서 서울이 조금씩 분위기를 가져왔다. 전반 33분 손정범이 골 라인 부근에서 박청효 골키퍼에 앞서 슈팅을 시도했지만 라인을 벗어났다.





경기 막판 강원이 찬스를 잡았다. 문전 혼전 상황에서 서민우가 김진수의 파울을 얻어내며 페널티킥이 선언됐다. 최근 폼이 좋은 김대원이 키커로 나섰지만 구성윤 골키퍼가 막아냈다. 후속 공격에서도 구성윤이 다시 한번 막아내며 무실점을 지켜냈다. 양 팀 전반은 그대로 0-0으로 종료됐다.





후반 시작과 함께 서울은 후이즈와 손정범, 이상민을 빼고 문선민과 황도윤, 이한도를 투입했다. 강원은 부상을 당한 모재현 대신 김건희를 넣었다. 또한 주심이 바뀌었다. 이동준 주심이 박진호 대기심과 교대가 됐다.





후반 12분 문선민의 선제골이 터졌다. 안데르손의 패스를 받은 문선민은 앞쪽이 열리자 시원한 오른발 슈팅을 때려 팀에 리드를 선사했다. 5분 뒤에는 코너킥 상황에서 야잔의 헤더가 나왔지만 박청효 골키퍼가 쳐냈다.





강원도 가만 있지 않았다. 후반 19분 왼쪽 라인을 돌파한 김대원이 강준혁에게 내줬고, 강준혁이 오른발로 센스 있게 득점에 성공했다.





같은 시각 울산에서 열리고 있는 울산 HD와 포항스틸러스와 경기는 2-2로 진행되고 있었다. 이대로 끝나면 서울의 우승이 확정이었다.





그러나 서울은 승리를 위해 공격적으로 나섰다. 후반 35분 클리말라가 박스 안에서 수비 두 명과 몸싸움을 이겨내고 오른발로 때렸지만 막혔다. 후반 38분에는 프리킥 상황에서 클리말라가 헤더 슈팅을 시도했지만 크로스바에 맞고 나왔고 다시 한번 시도한 헤더는 골키퍼에게 막혔다.





추가시간이 4분 주어졌다. 서울은 조직적인 수비로 강원 공격을 막아냈고, 끝까지 추가골을 향해 올라갔다. 결국 경기는 1-1로 끝났다. 울산이 포항과 2-2로 비기면서 서울의 우승이 확정됐다.