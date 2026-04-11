[GOAL 현장리뷰] '9년 한 풀었다!' 클리말라 버저비터! FC서울, 전북 1-0 꺾었다... 시즌 5승 1무 무패행진

[골닷컴, 상암] 김형중 기자 = 3만 4천여 명이 모인 빅매치에서 버저비터가 나왔다. FC서울이 전북현대를 꺾고 9년 만에 전북전 홈 승리를 가져갔다.





서울은 11일 오후 2시 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 7라운드 전북과 홈 경기에서 1-0으로 승리했다. 후반 추가시간 막판 클리말라의 득점포가 터지며 승리했다.





서울은 4-4-2로 나왔다. 구성윤이 골문을 지켰고, 로스, 야잔, 김진수, 최준의 포백으로 나왔다. 중원은 바베츠와 이승모가 맡았고 측면은 송민규와 정승원의 몫이었다. 최전방 투톱은 조영욱과 클리말라가 섰다.





이에 맞서는 전북은 4-2-3-1로 나왔다. 송범근이 장갑을 꼈고, 김영빈, 조위제, 최우진, 김태현이 포백을 구성했다. 중원은 강상윤과 김진규, 오베르단이 맡았고 양 측면의 김승섭과 이동준이 최전방의 모따를 지원했다.





경기 초반은 서울이 주도권을 잡았다. 중원의 이승모가 활발한 움직임을 통해 전북 수비를 흔들었다. 송민규가 볼을 잡을 때마다 전북의 원정 팬들 사이에서 야유가 나왔다. 전반 15분에는 정승원의 프리킥이 반대편으로 넘어갔고 바베츠의 크로스를 야잔이 날카로운 발리 슈팅으로 연결했지만 송범근이 가까스로 막아냈다.





전북도 양 측면을 통해 기회를 엿봤다. 전반 26분 왼쪽의 김승섭이 크로스를 올렸고 볼이 전방의 모따를 지나 이동준까지 향했지만 오른발에 맞지 않으며 골 라인을 벗어났다. 전반 30분에는 김승섭이 왼쪽 측면을 돌파 후 장기인 오른발 감아차기 슈팅을 시도했지만 정승원의 발에 맞았다. 3분 뒤 김진규의 프리킥을 김영빈이 헤더를 했고 구성윤이 몸을 날려 쳐냈다.





전북의 공세가 이어졌다. 전반 39분 전방으로 연결된 공중볼을 야잔이 걷어낸다는 게 골문쪽으로 향했고 구성윤이 몸을 날려 건든 볼이 골대 맞고 흘렀다. 이어진 상황에서 전북의 크로스가 올라왔고 모따가 야잔과 경합 속에 껑충 뛰었지만 키를 넘어갔다.





전반 막판 전북의 페널티킥이 선언됐다. 이승모의 돌파를 김영빈이 끊어낸 후 전북이 전방으로 경합시키자 이동준이 쇄도했다. 로스가 다리를 쭉 뻗어 태클을 시도했고 이동준이 넘어졌다. 박병진 주심은 페널티킥을 선언했고 VOR과 소통 후 온 필드 리뷰를 진행했다. 꽤 긴 시간 확인 후 주심이 원심을 번복하고 골킥을 선언했다.





전반 추가시간 김승섭이 측면에서 프리킥을 얻어냈다. 박스 안 혼전 속 오베르단의 슈팅이 나왔지만 수비 맞고 무산됐다. 전북이 계속 공격을 시도했지만 결과를 만들지 못했고 전반전이 0-0으로 종료됐다.





후반 시작과 함께 서울은 이승모 대신 손정범을 투입하며 중원에 변화를 줬다. 전북은 김진규를 빼고 이승우를 넣으며 공격을 강화했다.





후반전도 양 팀이 팽팽하게 맞섰다. 그러나 이렇다할 슈팅 찬스가 나지 않았다. 전북은 오른쪽 이동준이 돌파 후 크로스했지만 받아주는 선수가 없었다. 서울은 프리킥 상황에서 조영욱이 골문 앞에서 볼을 건드렸지만 부심의 깃발이 올라가며 오프사이드 판정이 나왔다.





경기가 풀리지 않자 전북이 모따와 김승섭 대신 티아고와 맹성웅을 투입했다. 후반 27분 맹성웅이 사각에서 왼발로 때린 슈팅을 구성윤이 잡아냈다. 서울도 교체를 단행했다. 정승원을 빼고 조커 문선민을 넣었다. 후반 43분 조영욱과 리턴 패스를 주고받은 송민규가 과감히 때렸지만 골대를 살짝 벗어났다. 1분 뒤에는 전북의 기회가 찾아왔다. 맹성웅의 크로스를 헤더로 연결한 티아고의 슈팅이 골대를 강타했고 수비가 걷어내자 티아고가 재차 오른발로 차 넣었다. 그러나 오프사이드가 선언됐다.





후반 추가시간이 4분 주어졌다. 추가시간이 거의 끝나갈 무렵 서울이 역습을 시도했다. 문선민의 패스를 받은 야잔이 크로스했고 클리말라가 넘어지면 골망을 흔들었다. 경기는 그대로 1-0 홈 팀 서울의 승리로 끝났다.