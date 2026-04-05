[GOAL 현장리뷰] '클리말라 선제골' 서울, '아일톤 동점골' 안양과 1-1 무승부... 연승행진 마감

[골닷컴, 안양] 김형중 기자 = FC서울의 연승 행진이 끊겼다. FC안양 원정에서 무승부에 그쳤다.





서울은 5일 오후 2시 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드 안양과 원정 경기에서 1-1로 비겼다. 클리말라의 선제골이 나왔지만 아일톤에게 동점골을 허용하며 승점 1점에 그쳤다. 이로써 서울은 개막 후 이어오던 연승 행진에 마침표를 찍었지만, 승점 13점으로 선두는 유지했다.





홈 팀 안양은 김정훈 골키퍼가 장갑을 꼈고 토마스, 권경원, 이태희가 스리백으로 나왔다. 중원은 김동진, 한가람, 김정현, 강지훈이 나섰고, 스리톱은 김운, 마테우스, 최건주가 맡았다. 이에 맞서는 원정 팀 서울은 구성윤이 골문을 지켰고 김진수, 야잔, 로스, 최준의 포백으로 나왔다. 중원은 바베츠와 이승모가 지켰고 송민규와 정승원이 양 측면, 최전방에는 후이즈와 클리말라가 섰다.





경기 초반 양 팀은 팽팽하게 맞섰다. 안양은 마테우스를 중심으로 최건주의 빠른 발을 이용하며 골문을 노렸다. 서울은 왼쪽 송민규의 돌파와 크로스로 기회를 엿봤다.





양 팀은 타이트한 중원싸움으로 결정적인 찬스를 잡지 못했다. 전반 중반 구성윤 골키퍼의 실수로 김운이 기회를 잡았다. 구성윤이 킥을 김운이 가로막았고 그대로 골문으로 빨려 들어갈 뻔했다.





전반 44분 서울의 선제골이 나왔다. 후방에서 길게 넘어온 볼을 안양 김정현이 머리로 건드려 뒤로 빠졌고, 이를 클리말라가 다이렉트로 때려 골망을 흔들었다. 순간적으로 생긴 공간을 활용한 왼발 슈팅이 굉장히 날카로웠다. 클리말라는 안양 서포터석 앞에서 특유의 세레머니를 펼치며 경기장을 긴장감으로 몰아넣었다.





한 골 앞선 서울은 후반 시작과 함께 후이즈와 야잔 대신 조영욱과 박성훈을 투입했다. 안양은 강지훈과 한가람을 빼고 아일톤과 김영찬을 넣었다.





후반도 팽팽한 경기가 이어졌다. 후반 23분 정승원의 중거리 슈팅은 크게 빗나갔다. 안양은 박정훈, 서울은 손정범이 동시에 들어갔다. 후반 24분 안양은 아일톤이 강력한 중거리 슈팅을 때렸고 구성윤이 가까스로 쳐냈다. 세컨드볼 찬스를 잡을 뻔했지만 서울 수비가 걷어냈다.





후반 29분 안양이 결정적인 찬스를 잡았다. 서울의 프리킥을 끊어낸 안양은 빠른 역습을 시도했고 박정훈의 패스를 받은 마테우스가 회심의 왼발 슈팅을 때렸지만 골대를 살짝 넘어갔다.





후반 32분 안양의 동점골이 터졌다. 마테우스의 긴 코너킥을 아일톤이 헤더로 골망을 흔들었다. 아일톤은 팬들 앞에서 환호했고 경기장은 열광의 도가니에 빠졌다. 서울은 세트피스 상황에서 아일톤을 마크하는 선수가 한 명도 없었다.





경기의 균형을 맞춘 안양이 상승세를 탔다. 아일톤이 빠른 발로 역습을 시도했고 하프스페이스에서 크로스를 시도했지만 수비에 막혔다. 이어 토마스가 김영찬의 패스를 받아 구성윤 골키퍼와 1대1로 맞섰지만 오프사이드가 선언됐다.





추가시간이 9분 주어졌다. 안양이 계속해서 몰아 붙였다. 추가시간 6분 안양 박정훈이 오른발 대각선 슈팅을 때렸고 골대 맞고 나갔다. 결국 양 팀의 득점은 더 이상 나오지 않았고 경기는 그대로 1-1 무승부로 종료됐다.



