[GOAL 현장리뷰] '조영욱-정승원-클리말라 연속골' 서울, 부천 원정 3-1 승리...'충돌' 김형근 앰뷸런스 후송

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = FC서울이 부천FC1995를 꺾고 리그 1위를 질주했다.





서울은 19일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 18라운드 부천과 원정 경기에서 3-1로 승리했다. 이로써 서울은 5경기 연속 무패행진을 달리며 선두를 굳건히 지켰다. 2위 강원FC와 승점 차는 8점으로 벌렸다.





홈 팀 부천의 이영민 감독은 스리백으로 나왔다. 김형근 골키퍼가 장갑을 꼈고, 백동규, 페트릭, 홍성욱이 수비를 맡았다. 5명의 미드필더는 김민준, 김상준, 성예건, 안태현, 한지호가 낙점 받았고, 투톱은 박정인과 갈레고가 나섰다.





서울의 김기동 감독은 선발 명단에 약간의 변화를 줬다. 골키퍼 구성윤이 골문을 지켰고, 김진수, 로스, 야잔, 박수일의 포백으로 나왔다. 중원은 바베츠와 이승모가 지키고 양 측면은 정승원과 송민규가 나섰다. 투톱은 조영욱과 클리말라의 몫이었다.





경기 전 만난 서울 김기동 감독은 오랜만에 부천을 찾은 소감을 전했다. 그는 “부천에서 뛸 때 이후 처음으로 부천종합운동장에 왔다. 그래도 다른 경기장보단 편한 느낌”이라고 말했다. 부천 이영민 감독은 데뷔전을 치르는 미드필더 성예건에 대해 이야기했다. 그는 “볼을 세밀하게 차는 스타일은 아니지만 워낙 활동량이 좋고 빌드업이 괜찮은 선수다. 카즈와 윤빛가람이 부상인 상황이라 영입했다”라고 설명했다.





경기 초반부터 서울이 몰아붙였다. 바베츠가 전반 3분 포문을 열었다. 전반 12분에도 바베츠가 오른발로 때렸지만 골대를 벗어났다.





부천도 반격했다. 전반 27분 코너킥 상황에서 페널티 박스 바깥에 있던 갈레고가 자신의 주 발이 아닌 오른발로 때렸다. 그러나 수비 맞고 굴절되며 골대 위로 넘어갔다.





전반 42분 서울 조영욱이 팽팽한 균형을 깼다. 역습 상황에서 클리말라의 패스를 받은 바베츠가 아크 정면에서 시도한 오른발 슈팅이 수비 맞고 나왔고 이를 조영욱이 오른발로 감아 차 골망을 흔들었다. 조영욱의 K리그 통산 50번째 골이었다.





양 팀의 전반전은 1-0 원정 팀 서울이 앞선 채 종료됐다. 서울은 점유율 77%을 기록하며 전반전 부천을 압도했다.





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양 팀은 선수 교체 없이 후반전을 맞이했다. 후반 3분 구성윤과 김진수의 사인 미스로 구성윤이 박정인의 압박을 받았다. 구성윤의 패스가 끊기자 김민준이 빈 골문을 향해 왼발로 슈팅했지만 커버를 들어간 로스에 살짝 맞고 나갔다. 이 과정에서 구성윤이 발목 통증을 호소했지만 경기를 이어갔다.





후반 8분 서울의 추가골이 나왔다. 클리말라가 전방에서 백동규를 압박해서 볼을 빼앗아냈고 송민규의 패스를 받아 문전으로 보냈다. 이를 정승원이 김형근 골키퍼보다 한발 앞서 볼을 건드려 득점으로 연결했다. 이 과정에서 김형근 골키퍼가 부상을 입었고 앰뷸런스로 후송되었다. 대신 김현엽 골키퍼가 교체 투입됐다.





서울이 먼저 변화를 줬다. 후반 15분 안데르손이 들어갔다. 부천이 곧이어 바사니와 가브리엘, 김승빈을 투입했다.





부천이 추격골에 성공했다. 후반 17분 바사니의 프리킥을 김상준이 헤더로 잘라 들어가 골망을 흔들었다. 기세가 오른 부천이 강하게 몰아붙였다. 갈레고의 왼쪽 크로스가 가브리엘과 바사니를 지나쳤다. 이어진 반대편 크로스는 바사니가 머리에 맞췄지만 가브리엘의 슈팅이 골대 위로 넘어갔다.





전열을 정비한 서울도 반격했다. 후반 22분 송민규의 강력한 오른발 슈팅을 김현엽 골키퍼가 쳐냈다. 김형근 골키퍼의 공백을 잘 메운 김현엽이었다.





이영민 감독은 김종우를 투입하며 중원의 에너지 레벨을 높였다. 5분 뒤 서울도 문선민과 손정범을 넣으며 맞섰다.





양 팀은 계속해서 치고 받았다. 후반 31분 손정범의 패스를 받은 바베츠의 슈팅이 골대를 살짝 넘어갔다. 부천은 마지막 교체카드 티아깅요를 투입하며 총력전을 펼쳤다.





추가시간이 12분 주어졌다. 추가시간 2분 갈레고의 패스를 받은 가브리엘의 왼발 슈팅이 옆그물을 출렁였다. 3분 뒤 가브리엘이 야잔과 경합 후 득점에 성공했지만 오프사이드 판정이 나오며 취소됐다. 추가시간 8분 갈레고의 오른발 슈팅은 골대 위로 넘어갔다. 부천은 끝까지 서울 골문을 위협했지만 득점에는 번번이 실패했다.





오히려 추가시간 막판 클리말라가 쐐기골을 터트렸다. 결국 양 팀의 경기는 3-1 원정 팀 서울의 승리로 종료됐다.