[GOAL 현장리뷰] '야고-이동경 연속골' 울산, '돌풍의 팀' 부천에 2-1 역전승... 신바람 2연승

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = 울산 HD FC가 돌풍의 팀 부천FC1995를 원정에서 꺾고 2연승을 달렸다.





울산은 15일 오후 2시 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 3라운드 부천과 원정 경기에서 2-1로 역전승을 거뒀다. 울산은 김민준에게 선제골을 내줬지만 야고와 이동경의 연속골이 터지며 승점 3점을 가져왔다.





부천은 스리백으로 나왔다. 김형근 골키퍼가 골문을 지켰고 홍성욱, 백동규, 패트릭이 후방을 구축했다. 중원은 김종우와 카즈가 꾸렸고 양쪽 윙백은 신재원과 티아깅요가 맡았다. 전방은 갈레고, 몬타뇨, 김민준의 몫이었다.





울산은 포백으로 맞섰다. 조현우가 장갑을 꼈고, 조현택, 김영권, 이재익, 최석현이 포백으로 나섰다. 이규성과 보야니치의 중원, 이동경, 이희균, 이진현이 2선을 구축했다. 최전방 스트라이커 자리에는 야고가 섰다.





경기 전 양 팀 감독의 신경전도 볼만했다. 울산 김현석 감독은 “지난 시즌 전남드래곤즈에 있을 때 부천 상대 2승 1무로 한 번도 지지 않았다”고 말했다. 이에 부천 이영민 감독은 “김현석 감독님이 작년만 기억하고 재작년은 잊으신 것 같다. 재작년 충남아산에 계실 때는 우리가 한 번도 안 졌다”라며 맞불을 놓았다.





부천이 초반부터 기세를 올렸다. 갈레고가 두 차례 왼쪽 측면을 허물며 하프스페이스까지 침투했고 문전으로 크로스했다. 최전방의 몬타뇨까지 연결은 되지 않았지만 위협적인 움직임이었다.





전반 9분 만에 부천이 선제골을 터트렸다. 왼쪽 윙백 티아깅요가 높은 위치까지 올라가서 컷백을 시도했고 중앙을 침투하던 김민준이 왼발로 꽂아 넣었다. 경기장은 부천 홈 팬들의 열기로 뜨거워졌다.





울산도 곧바로 반격했다. 실점 1분 뒤 야고가 페널티 박스 안에서 왼발로 때렸지만 김형근 골키퍼가 막았다. 이어진 공격에서 야고가 다시 한번 슈팅을 시도했지만 이번엔 카즈가 몸으로 막아냈다.





울산은 계속해서 공격적으로 임했다. 하지만 이동경이 페널티박스 안에서 때린 슈팅과 왼발 프리킥이 골대를 벗어났다. 부천은 부상 당한 김종우 대신 윤빛가람이 나왔다.





울산이 동점골에 성공했다. 전반 39분 이진현이 패트릭의 볼을 빼앗아 크로스 한 것이 김형근 골키퍼 맞고 문전에 있던 야고에게 향했다. 야고가 빈 골문으로 가볍게 밀어넣으며 경기의 균형을 맞췄다. 양 팀의 전반은 1-1 팽팽하게 끝났다.





선수 교체 없이 후반전이 시작됐다. 후반 6분 이동경이 왼발 슈팅을 시도했지만 김형근 골키퍼가 잡아냈다. 이영민 감독은 경기가 풀리지 않자 미드필더 김동현과 공격수 이의형을 투입했다.





후반 20분 변수가 나왔다. 페널티박스 안에서 홍성욱이 이동경의 발을 걸며 울산이 페널티킥을 얻었다. 이영민 감독이 항의하는 과정에서 경고를 받았다. 이동경이 페널티킥을 침착히 성공하며 울산이 2-1 리드를 잡았다.





울산은 벤지를 넣으며 공격 쪽 에너지를 유지하고자 했다. 벤지는 오른쪽 측면에서 티아깅요와 스피드 대결을 펼쳤다.





부천은 김상준과 안태현이 들어가며 끝까지 동점골을 노렸다. 하지만 울산 수비가 굳건히 막았다. 울산은 정규시간 막바지 허율과 트로야크, 정재상을 동시에 투입하며 뒷문을 단단히 했다.





후반 추가시간이 8분 주어졌다. 부천은 모든 선수가 공격에 가담하며 마지막 한 방을 위해 뛰었다. 반대로 울산은 모든 선수가 수비에 가담하며 총력전으로 맞섰다. 오히려 울산이 부천의 뒷공간을 노렸다. 허율의 패스를 받은 정재상의 회심의 슈팅은 빗나갔다. 벤지가 만들어낸 돌파 후 슈팅도 크게 벗어났다. 결국 남은 시간 부천의 울산의 단단한 수비벽을 깨지 못하고 경기는 울산의 2-1 승리로 끝났다.



