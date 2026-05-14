[GOAL 현장리뷰] '바사니 킥오프 1분 만에 퇴장' 부천, 전북 슈팅 25개 다 막았다... GK 김형근 미친 선방으로 0-0 무승부

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = 부천FC가 에이스 바사니의 이른 시간 퇴장 악재 속에서도 강호 전북현대 상대로 승점 1점을 따냈다.





부천은 13일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 14라운드 전북과 홈 경기에서 0-0으로 승부를 가리지 못했다. 바사니가 경기 초반 퇴장 당하며 10명으로 90분을 싸웠지만 끝까지 전북의 공격을 막아내며 값진 승점을 얻었다.





홈 팀 부천은 가브리엘이 최전방 공격수로 나섰다. 윤빛가람, 바사니와 스리톱을 구성해 전북 골문을 노렸다. 허리진에는 갈레고와 김종우, 카즈, 신재원이 섰고, 스리백은 정호진, 패트릭, 홍성욱이 구성했다. 장갑은 김형근이 꼈다. 벤치에서는 김찬영, 안태현, 백동규, 이재원, 김상준, 성신, 김동현, 김민준, 이의형이 출격을 기다렸다.





원정 팀 전북은 이승우가 왼쪽 미드필더로 선발 출전했다. 티아고가 최전방 스트라이커 자리에 섰고, 이동준은 오른쪽 측면 미드필더로 나섰다. 중앙은 강상윤, 3선은 김진규와 오베르단이 먼저 나왔고, 포백은 김하준, 조위제 센터백 조합에 양 풀백은 김태현과 이상명이 맡았다. 골문은 송범근이 지켰다. 이주헌과 김영빈, 연제운, 최우진, 맹성웅, 김승섭, 감보아, 이영재, 모따는 벤치에서 출발했다.





경기 시작 1분 만에 변수가 나왔다. 바사니가 드리블 돌파하는 과정에서 따라붙던 이승우의 얼굴을 팔꿈치로 가격했다. 주심은 온 필드 리뷰 끝에 다이렉트 퇴장을 선언했다. 바사니는 K리그 100경기 세레머니 후 시작한 경기에서 곧바로 퇴장을 당하는 불운을 겪었다.





수적 우위를 점한 전북이 경기를 주도했다. 그러나 부천이 간간이 시도한 역습이 매서웠다. 전반 24분 신재원의 프리킥이 문전으로 연결됐고 가브리엘의 헤더 후 윤빛가람이 발을 갖다댔지만 송범근의 슈퍼세이브에 막혔다.





이후 전북은 공격에 무게중심을 두며 슈팅을 퍼부었다. 하지만 티아고와 김태현, 이동준의 슈팅이 연이어 무산되었다. 전반 추가시간 1분 이동준의 프리 헤더는 김형근 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다. 결국 양 팀의 전반은 0-0으로 종료됐다.





전북은 후반 시작과 함께 강상윤을 빼고 김승섭을 투입했다. 부천은 윤빛가람과 김종우를 대신해 김상준과 김동현이 들어갔다. 전북은 후반 초반부터 몰아붙였다. 이승우의 회심의 오른발 슈팅이 홍성욱 머리 맞고 나갔다. 후반 19분에는 티아고의 이영재의 크로스를 티아고가 헤더로 골망을 흔들었지만 부심이 깃발을 들어올렸다. 주심은 VOR과 오랜 교신 끝에 오프사이드 판정을 내렸다.





경기가 풀리지 않은 전북은 후반 29분 이동준을 빼고 모따를 넣으며 티아고와 트윈타워를 형성했다. 전북은 계속해서 부천 진영에서 찬스를 노렸지만 티아고와 이승우의 헤더는 모두 빗나갔다. 이영재의 회심의 왼발 슈팅도 골대를 살짝 벗어났다.





후반 40분에는 김형근 골키퍼의 연속 슈퍼세이브가 나왔다. 왼쪽에서 올라온 크로스에 이은 티아고의 강력한 헤더를 손으로 막아낸 뒤 이어진 이승우의 슈팅을 넘어진 상태에서 발로 막아냈다. 계속되는 전북의 공격 상황에서 김승섭의 헤더도 나왔지만 다시 한번 김형근 품에 안겼다.





추가시간이 11분 주어졌다. 김형근의 시간은 계속됐다. 추가시간 4분 왼쪽에서 올라온 크로스를 조위제가 강력한 헤더로 연결했지만 김형근이 다시 한번 몸을 날려 쳐냈다. 1분 뒤에는 이승우의 중거리 슛을 또 한 번 슈퍼세이브로 걷어냈다.





오히려 부천이 찬스를 잡았다. 코너킥 상황에서 김상준의 터닝 슈팅이 골대를 벗어났다. 전북은 끝까지 공격을 펼쳤지만 부천은 육탄방어로 막아섰다. 결국 양 팀의 경기는 0-0 무승부로 막을 내렸다.



