[GOAL 현장리뷰] '강력한 전방압박' 강원, 홈에서 울산에 2-0 승... 울산 연승행진 마감

[골닷컴, 강릉] 김형중 기자 = 강원FC가 2연승과 함께 5경기 연속 무패행진을 달렸다. 울산 HD는 연승행진을 마감하였다,.





강원은 17일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 열린 하나은행 K리그1 2026 15라운드 울산과 홈 경기에서 2-0으로 승리했다. 전반전에 나온 최병찬의 선제골과 강투지의 추가골을 잘 지킨 강원은 승점 3점을 따내며 월드컵 휴식기를 맞이했다.





반면 울산은 강원의 강력한 전방 압박에 고전했고 후반전 야고가 터트린 추격골이 간발의 차이로 오프사이드 판정을 받으며 아쉬움을 삼켰다.





홈 팀 강원은 4-4-2로 나왔다. 박청효가 장갑을 꼈고 강준혁, 이기혁, 강투지, 송준석이 포백을 구성했다. 김대원과 김동현, 이유현, 모재현이 허리진에 포진했고 고영준과 최병찬이 투톱을 맡았다.





원정 팀 울산은 5-2-3으로 맞섰다. 조현우가 골문을 지켰고 조현택, 이재익, 김영권, 정승현, 심상민이 파이브백을 구성했다. 트로야크와 함께 보야니치가 중원을 맡으려고 했는데 워밍업 때 부상으로 이규성으로 바뀌었다. 최전방에는 강상우, 이동경과 말컹이 나왔다.





전반 초반 울산이 기회를 잡았다. 이동경의 전진 패스를 강상우가 뒤로 내줬고 쇄도하던 이동경이 왼발 슈팅을 때렸지만 골대를 살짝 빗나갔다. 이후에는 강원이 주도권을 잡았다. 김동현과 최병찬이 연이어 슈팅을 때리며 영점을 조율했다.





전반 20분 강원의 선제골이 나왔다. 중원에서 이유현이 오른쪽으로 내준 것을 강준혁이 다이렉트로 헤더 패스를 했고 페널티 박스 안에서 최병찬이 오른발로 마무리했다.





선제골 이후에도 강원의 공격은 계속 됐다. 높은 위치에서 울산 볼을 빼앗은 뒤 다시 공격 작업을 재개했다. 울산은 강원의 강한 전방 압박에 고전하며 빌드업에 어려움을 겪었다.





전반 44분 강원이 추가골을 터트렸다. 김대원의 코너킥을 강투지가 프리 헤더로 득점에 성공했다. 주심은 조현우 골키퍼 앞에 있던 김동현의 위치 체크를 위해 VOR과 소통했지만 결국 득점을 인정했다. 전반은 2-0 강원이 앞선 채 종료됐다.





리드를 내준 울산은 후반 시작과 함께 강상우, 말컹을 빼고 이희균, 야고를 투입했다. 강원은 후반 5분 부상 당한 모재현 대신 김건희를 넣었다.





울산 김현석 감독은 중원에서 좀처럼 주도권을 잡지 못하자 트로야크를 빼고 이진현을 넣었다. 그러나 강원이 기회를 잡았다. 후반 9분 김대원의 크로스를 문전에 있던 김건희가 방향을 바꿨지만 조현우 골키퍼에 막혔다.





후반 14분 강원의 전방 압박을 풀어낸 울산이 슈팅 찬스를 잡았다. 야고의 패스를 받은 이희균이 한 번 접고 왼발로 때렸지만 수비 맞고 나갔다. 위기에서 벗어난 강원은 교체로 들어간 아부달라가 강력한 오른발 슈팅을 때렸지만 조현우의 선방에 막혔다.





김현석 감독은 정승현 대신 페드링요를 넣으며 포백을 전환했다. 이후 이동경을 빼고 정재상을 투입했다. 후반 27분 울산의 만회골이 나왔다. 오른쪽에서 올라온 프리킥을 박스 안에 있던 야고가 머리로 돌려 넣었다. 하지만 주심은 VOR과 오랜 소통 후 오프사이드 파울을 지적했다. 득점 취소.





후반 37분 정경호 감독은 신민하와 김도현 투입으로 수비를 강화했다. 후반 추가시간 울산의 교체 자원 정재상이 경고 2회로 퇴장 당했다. 경기는 2-0 강원의 승리로 막을 내렸다.