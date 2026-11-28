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파주 프런티어FC가 신생팀 중 가장 높은 순위로 시즌을 마무리했다.

파주는 28일 용인미르스타디움에서 열린 용인FC와 하나은행 K리그2 2026 32라운드 홈경기에서 2대 1로 승리했다. 10승8무14패, 승점 38을 쌓은 파주는 11위로 한 계단 올라섰다. 승점 33(7승12무13패)에 머무른 용인은 13위에 자리했다.

나란히 올해 프로 무대에 도전장을 내민 용인과 파주는 최종전에서 신생팀(김해FC 포함) 가운데서 최고 순위에 올라 자존심을 지키겠다는 각오 속에서 격돌했다. 이 경기 전까지 용인은 13위, 파주는 12위에 올랐다. 김해는 이미 최하위(17위)가 확정됐다.

용인은 최고 순위에 오르기 위해선 반드시 승리가 필요했고, 파주는 최소 무승부를 거둬도 최고 순위로 마칠 수 있었다. 용인 최윤겸 감독은 “아무래도 동기부여가 더 될 것”이라며 “승부욕과 근성을 보여줘야 한다”고 힘주어 말했고, 파주 제라드 누스(스페인) 감독은 “최대한 경기에 집중해야 한다”고 강조했다.

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전반전 서로 이렇다 할 위협적인 장면을 만들지 못하면서 0대 0으로 마친 두 팀의 팽팽하던 승부는 후반 20분 파주가 먼저 깨뜨렸다. 유재준이 왼쪽 측면에서 문전 앞으로 크로스를 연결하자 심민용이 쇄도하면서 헤더 슈팅으로 골망을 흔들면서 K리그 데뷔골을 신고했다.

일격을 맞은 용인은 반격에 나섰으나 기회를 살리지 못하더니 도리어 허무한 자책골로 자멸했다. 후반 32분 강신명이 문전 앞에서 날아온 공을 가슴으로 패스하려고 할 때 골키퍼 노희동과 사인이 맞지 않았고, 결국 공은 그대로 골문 안으로 흘러 들어갔다.

두 골 차로 벌어진 용인은 후반 34분 김보섭과 이재형, 최치웅을 투입해 변화를 꾀했고, 교체 9분 만에 만회골을 터뜨렸다. 코너킥 상황에서 김한서의 크로스를 가브리엘(브라질)이 문전 앞에서 높게 뛰어올라 머리로 밀어 넣었다. 이후 공격의 고삐를 당겼으나 동점골은 만들지 못했다.