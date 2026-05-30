[GOAL 현장리뷰] 안드레 감독 부임 후 첫 승 신고!…‘박시후·데니손 연속골’ 충남아산, 안방서 수원 2대 1 제압

충남아산FC 안드레(브라질) 감독이 부임한 후 한 달여 만에 첫 승을 신고했다.

안드레 감독이 이끄는 충남아산은 30일 이순신종합운동장에서 펼쳐진 하나은행 K리그2 2026 14라운드 홈경기에서 박시후와 데니손(브라질)의 연속골을 앞세워 수원 삼성을 2대 1로 꺾었다. 승점 19(5승4무4패)를 쌓은 충남아산은 8위에, 승점 26(8승2무3패)으로 제자리걸음을 한 수원은 2위에 각각 마크했다.

충남아산 제5대 사령탑으로 부임한 안드레 감독이 공식적으로 팀을 이끌고 거둔 첫 승이었다. 그는 지난달 29일 지휘봉을 잡았지만 비자 문제 등 행정 절차가 완료되지 않아 바로 벤치에 앉지 못하다가 지난 17일 12라운드 수원FC전부터 공식적으로 팀을 이끌었다. 그러나 수원FC전에서 1대 3으로 완패했고, 일주일 뒤에 열린 13라운드 용인FC전에선 득점 없이 비겼다.

2경기 연속 승리에 실패했지만 안드레 감독은 조급해하지 않았다. 차분하게 자신의 전술을 입히고, 부상자들의 복귀를 기다리면서 팀을 만들어나갔다. “중간에 합류했던 만큼 사실 쉽지 않았다. 특히 처음 부임했을 때 부상자가 11명이나 돼서 기용할 선수가 많지 않아 고민이 많았다”는 그는 “지금은 그래도 많이 좋아진 상태”라고 말했다.

다만 부임 후 첫 승 도전에 나선 안드레 감독이 마주한 상대는 ‘우승 후보’ 수원이었다. 그 역시도 “수원은 퀄리티가 상당히 좋은 팀”이라고 높게 평가했다. 그러면서도 “수비해야 할 때 수비하는 건 당연하지만 공격할 땐 확실하게 우리만의 스타일을 보여주겠다. 공을 소유했을 땐 점유율을 높이면서 힘을 실을 계획”이라고 힘주어 말했다.

실제 안드레 감독의 말대로 충남아산은 수비할 땐 촘촘하게 간격을 유지하면서 최대한 공간을 내주지 않는 데 집중하며 수원의 공격을 틀어막았다. 반대로 공격할 땐 최대한 볼을 오래 소유하고 수비라인을 하프라인까지 끌어올려 최대한 많은 숫자를 전방에 배치하면서 기회를 만들었다.

전반전을 팽팽하게 맞서면서 0대 0으로 마친 충남아산은 결국 후반전에 먼저 선제골을 뽑아냈다. 후반 8분 박시후가 페널티 박스 안 왼쪽 측면에서 반대편 포스트를 보고 낮고 빠른 오른발 슈팅을 때려 골망을 흔들었다. 골키퍼 김준홍이 몸을 날리면서 팔을 힘껏 뻗어봤지만 공이 구석으로 빨려 들어간 탓에 역부족이었다.

흐름을 가져온 충남아산은 불과 5분 만에 추가골로 달아났다. 은고이(호주)가 순식간에 오른쪽 측면에서 페널티 박스 안으로 파고든 후 컷백을 내줬고, 뒤에서 달려 들어오던 데니손이 왼발로 밀어 넣었다. 충남아산은 수원이 후반 36분 이건희의 크로스를 문전 앞으로 쇄도하던 헤이스(브라질)가 머리에 맞춰 만회골을 터뜨리면서 따라붙었지만 한 골 차 리드를 지켜냈다.