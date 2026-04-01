[GOAL 현장리뷰] 끝내 열지 못했다… 홍명보호 슈팅 10개 무득점→오스트리아에 0-1 패

[골닷컴, 오스트리아 비엔나] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 축구 국가대표팀이 오스트리아를 상대로 잘 싸웠지만 패했다. 이로써 3월 A매치 두 경기에서 모두 패한 대표팀은 무거운 분위기 속에서 월드컵 본선 무대로 향하게 됐다.





대표팀은 1일 오전 3시 45분(한국시각) 오스트리아 수도 비엔나의 에른스트 하펠 스타디온에서 열린 오스트리아와 친선경기에서 0-1로 패했다. 후반 3분 오스트리아의 마르셀 자비처의 선제골이 그래도 결승골이 되었다.





지난 코트디부아르전 대비 경기력은 올라갔지만 결정력이 아쉬웠다. 전후반 모두 10개의 슈팅을 때렸지만 오스트리아 골문을 열진 못했다.





홍명보 감독은 선발 명단에 대거 변화를 주었다. 컨디션 문제로 코트디부아르전 선발 명단에서 제외되거나 아예 경기에 나서지 않았던 손흥민, 이강인, 이재성 등 핵심 멤버들이 모두 선발 출격했다.





골문은 김승규가 지켰고, 김민재와 이한범, 김주성이 스리백을 구성했다. 중원은 김진규와 백승호가 지켰고, 설영우와 이태석이 양쪽 윙백을 맡았다. 스리톱에는 이재성과 이강인, 손흥민이 섰다.





오스트리아는 파트리크 펜츠 골키퍼를 비롯해 라미어, 프리들, 린하르트, 음웨네의 포백, 바너와 슐라거의 3선으로 나왔고, 바움가르트너, 자비처, 비머가 2선에서 최전방의 아르나우토비치를 지원했다.





경기 초반 한국이 분위기를 주도했다. 손흥민이 이재성의 패스를 받아 박스 안에서 왼발로 때렸지만 수비에 막혔다. 적극적인 전방 압박으로 오스트리아 수비진을 당황하게 했다.





전반 10분이 지나면서 오스트리아가 서서히 주도권을 잡았다. 그러나 한국이 오스트리아의 지공을 조직적인 움직임으로 막아냈다. 전반 15분 중원에서 최전방의 손흥민에게 바로 연결되었다. 손흥민은 다시 한번 장기인 왼발 슈팅을 시도했지만 골대를 벗어났다.





전반 18분 한국이 위기를 맞았다. 위험 지역에서 백승호가 패스 미스를 범했고 문전에서 오스트리아가 슈팅 기회를 잡을 뻔했지만 가까스로 걷어냈다. 전반 22분 김주성이 불의의 부상을 입었다. 오스트리아의 공격을 막아내는 과정에서 오른쪽 무릎에 이상이 생겼다. 마침 1분여의 하이드레이션 브레이크가 주어졌고 한국 벤치는 김태현을 투입했다.





경기가 재개되자 한국은 다시 한번 전방 압박을 가했다. 전반 26분 높은 위치에서 오스트리아의 볼을 빼앗은 한국은 이강인이 왼발로 슈팅했지만 수비 맞고 나갔다. 전반 36분에는 이강인의 프리킥을 수비가 걷어내자 흘러나온 볼을 김진규가 때렸고 수비 맞고 아웃됐다. 전반 추가시간이 2분 주어졌다. 양 팀은 팽팽한 접전을 이어갔고 전반은 그대로 0-0으로 끝났다.





후반 시작과 함께 오스트리아가 비머 대신 스테판 포슈를 투입했다. 홈 팀 오스트리아의 선제골이 나왔다. 후반 3분 오른쪽에서 올라온 크로스를 중앙에 있던 자비처가 가볍게 차 넣었다. 순간적으로 한국 수비가 자비처 한 명을 막지 못했다. 후반 15분 랑닉 감독은 알라바를 비롯해 4명의 선수를 교체투입 하며 큰 폭의 변화를 줬다.





후반 16분 한국에 결정적인 찬스가 찾아왔다. 이강인이 중앙선 부근에서 우측 측면으로 절묘한 패스를 넣었고 이를 설영우가 받아 낮고 빠른 크로스를 했다. 박스 안에 있던 손흥민이 발을 갖다 댔지만 골대를 살짝 빗나가며 아쉬움을 삼켰다. 홍명보 감독도 황희찬, 홍현석, 양현준을 넣었다.





후반 22분 이강인의 코너킥을 김민재가 머리로 살짝 돌려놓았지만 골대를 벗어났다. 후반 28분에는 손흥민이 골키퍼와 1대1 찬스를 맞이했지만 오프사이드에 걸렸다. 시간이 지날수록 한국이 공격적으로 나섰지만 오스트리아 수비가 탄탄했다.





오스트리아가 5명의 선수를 바꿨다. 홍명보 감독도 오현규, 엄지성, 권혁규를 넣으며 동점골을 노렸다. 오현규가 들어가자마자 기회를 잡았다. 중원에서 상대 볼을 끊어낸 것이 오현규에게 연결됐고 그대로 치고 들어간 뒤 강력한 왼발 슈팅을 때렸다. 골키퍼가 잡으려다 뒤로 흘렸지만 골 라인 바로 앞에서 다시 잡아냈다.





후반 추가시간이 3분 주어졌다. 한국은 끝내 오스트리아 골문을 열지 못했다. 결국 경기는 1-0 오스트리아 승리로 막을 내렸다.



